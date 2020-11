Wie viele Menschen sterben an Corona?

Aber:

Die bestätigten Covid-Toten erklären in vielen Ländern den starken Anstieg nicht

Bei der Analyse der Übersterblichkeit ergibt sich folgendes Problem: Der allgemeine Anstieg der Todesfälle ist nicht allein mit den laborbestätigten Corona-Fällen zu erklären. In vielen Ländern steigen auch die Sterbefälle, die nicht in Verbindung mit SARS-CoV-2 stehen und andere Ursachen haben. In Peru können laut einer Analyse im

Fachmagazin Nature

beispielsweise 74 Prozent der überschüssigen Todesfälle nicht durch gemeldete Covid-19-Todesfälle erklärt werden, in den USA sind es 25 Prozent, in Spanien 35 Prozent – eine große Lücke, für die es eine Erklärung braucht. Folgende Thesen gibt es:

Angst :

Die Maßnahmen haben dazu geführt, dass immer weniger gesundheitlich angeschlagene Personen zur Ärztin oder zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Sie sterben zu Hause etwa an Herzinfarkten, weil sie medizinisch nicht mehr ausreichend versorgt werden.

: Die Maßnahmen haben dazu geführt, dass immer weniger gesundheitlich angeschlagene Personen zur Ärztin oder zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Sie sterben zu Hause etwa an Herzinfarkten, weil sie medizinisch nicht mehr ausreichend versorgt werden. Isolation:

Die Maßnahmen führen dazu, dass sich der gesundheitliche Zustand der Menschen derart verschlechtert, dass sie früher sterben.

Aber auch andere Faktoren, wie die schwankenden Wetterbedingungen, könnten die Übersterblichkeit erhöhen. Im Sommer 2019 sind die Todeszahlen beispielsweise aufgrund der Hitzewelle gestiegen. Auch in diesem August gingen die Todeszahlen vor allem in der KW 33 hoch, begleitet von gleißender Hitze. “Wir haben im August eine Hitzewarnung herausgegeben, weil verschiedene Kriterien erfüllt waren, die in der Vergangenheit zu einer erhöhten Mortalität geführt haben”, sagt Prof. Andreas Matzarakis, Experte für Hitzebelastungen beim Deutschen Wetterdienst. Er hält es für möglich, dass es Mitte August einige Hitzetote gab. Auch das Statistische Bundesamt vermutet, dass die Todesfälle auf die Hitzebelastung zurückzuführen sind. Ob die heißen Temperaturen den Anstieg der Todeszahlen im August vollständig erklären, bleibt jedoch fraglich.

Viele Covid-Tote wurden vermutlich gar nicht als solche registriert

Forschende nehmen an, dass das Virus viel mehr Menschen infiziert hat und dass diese ohne Nachweis des Coronavirus gestorben sind.

In Norditalien beispielsweise gab es Berichte, dass es zwischenzeitlich nicht mehr genügend Rettungswagen gab, um die Menschen mit Atemnot ins Krankenhaus zu bringen. Diese starben dann zu Hause, ohne getestet worden zu sein.

Auch das RKI geht davon aus, dass es noch weit mehr Covid-Tote gibt, die allerdings nicht als solche erkannt werden.

Und: Es gibt auch gegensätzliche Effekte. In Berlin, NRW und Schleswig-Holstein gab es zu Beginn der Pandemie sogar weniger Tote als sonst. Experten vermuten, dass durch Einschränkungen des öffentlichen Lebens weniger Menschen durch Verkehrsunfälle, Morde und Gewaltverbrechen ums Leben gekommen sind. Außerdem könnten Kontakteinschränkungen und Hygienemaßnahmen die Ansteckungen mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe reduziert haben.

Der Stadt-/Land-Faktor

Vergleicht man die Daten zur Übersterblichkeit in Stadt und Land, zeigen sich starke Unterschiede. Denn so wie Italien oder Spanien nicht gleich stark betroffen waren, zeigt sich vor allem, dass Städte wie Madrid oder New York teilweise das 1,5- oder 3-Fache der üblichen Todesfälle verzeichnen. In Madrid war die Übersterblichkeit dreimal höher als im Rest Spaniens.

In größeren Städten sind mehr Menschen auf engem Raum unterwegs, beispielsweise in U-Bahnen oder Geschäften, das Leben spielt sich in kleineren Wohnungen ab.

Die Unterschiede zwischen Städten und Umgebungen sowie zwischen einzelnen Ländern deuten auch darauf hin, dass das Ausbruchsgeschehen, die Maßnahmen und die medizinische Versorgung einen großen Einfluss darauf haben, wie viele Menschen im Falle einer Epidemie sterben. Gerade diese Differenzierung ist wichtig, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und die genauen Ursachen zu detektieren.