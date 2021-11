Quarks Daily Spezial Folge 21 – Aufbruch ins All? – Der Realitäts-Check

Lange Zeit drangen nur Raumschiffe von staatlichen Agenturen wie NASA und ESA ins All vor. Doch inzwischen setzen private Firmen auf das Geschäft mit der Raumfahrt, angetrieben von Milliardären wie Elon Musk und Jeff Bezos.

SpaceX erledigt im Auftrag der NASA den Transport von Menschen zur ISS. Bei Falcon-Starts in eigener Regie setzt das Unternehmen künftig auch auf Urlaubsreisen in die Umlaufbahn. Die ebenfalls private Raumfahrt Firma Blue Origin von Amazon Gründer Jeff Bezos will mit seine New Glenn-Rakete spätestens 2022 nachziehen. Auch wenn immer wieder darüber diskutiert wird, Flüge mit Menschen zum Mond oder gar zum Mars sind derzeit nicht möglich, weil die geeigneten Raketen und Raumkapseln noch nicht fertig sind.

Gibt es bald Weltraumflüge für jedermann?

Im Juli 2021 sind erstmals Menschen mit einem Raketenflugzeug von Virgin Galactic und einer kleinen Raumkapsel von Blue Origin bis in rund 100 Kilometer Höhe geflogen und haben für wenige Minuten Schwerelosigkeit erlebt. Drei Monate später kreisten erstmals vier Menschen, die alle keine Profi-Astronauten waren, in einer Dragon-Kapsel für drei Tage um die Erde.

Wer es in den engen Raumschiffen, die kaum halb so groß wie ein VW Bus sind, aushält und körperlich halbwegs fit ist, kann sofort ins All reisen. Weltraumtourismus ist also keine Fiktion und keine Träumerei mehr. Selbst der 90jährige Schauspieler William Shatner, der Darsteller des Captain Kirk in der Science-Fiction-Serie StarTrek, hat schon einen kurzen Weltraumhüpfer absolviert. Doch solange so ein Kurzflug mindestens einige 100.000 Dollar kostet. ein Flug in die Umlaufbahn gar mehr als 50 Millionen Dollar, wird der Weltraumtourismus kein Massengeschäft werden.

Himmlischer Goldrausch: Der Traum vom Bergbau im All

Beim Geschäft mit dem All träumen einige Firmen von den Rohstoffen, die es auf Asteroiden zu holen gibt. Manche dieser über 100.000 kleinen Brocken, die zwischen den Planeten um die Sonne ziehen, enthalten womöglich erhebliche Mengen an Gold, Platin und anderen Edelmetallen. In Luxemburg gibt es inzwischen Gesetze, die Unternehmen beim Bergbau im All Rechtssicherheit geben sollen.

Doch bis heute scheitern Roboter schon daran, auch nur eine Messsonde fünf Meter tief in den Marsboden zu rammen. Die Gewinnung von Rohstoffen auf Asteroiden wäre viel schwieriger. Roboter können das noch lange nicht und Flüge mit Menschen dorthin wären so teuer, dass sich selbst das Ausgraben der kostbarsten Rohstoffe nicht lohnen würde. Einige Firmen, die Asteroiden gar abschleppen und erst in der Mondumlaufbahn ausbeuten wollten, sind bereits in Konkurs gegangen. Der Bergbau im All bleibt vorerst sicher ein Traum.

Was kommt nach dem Ende der ISS?

Dagegen ist klar, dass in der Erdumlaufbahn bedeutende Veränderungen bevorstehen. Seit über 20 Jahren kreist die Internationale Raumstation um die Erde. Die Module kommen in die Jahre und spätestens etwa 2028 ist Schluss mit dem Außenposten in der Erdumlaufbahn. Eine ISS-2 wird es nicht geben, denn NASA und ESA setzen auf das Lunar Gateway, eine kleine Station in der Umlaufbahn um den Mond.

Dort könnten sich Menschen aufhalten und entweder mit einer Landefähre, die erst noch gebaut werden muss, zur Mondoberfläche absteigen oder zu ferneren Zielen wie einem Asteroiden oder gar zum Mars starten. Russland wird sich – anders als bei der ISS – am Lunar Gateway nicht beteiligen. Es setzt gemeinsam mit China auf eine Station nahe dem Mondsüdpol, die etwa bis 2030 entstehen soll.