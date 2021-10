Quarks Daily Spezial Folge 18 – Mogelpackung „klimaneutral“?

Darum kommen die Hersteller zu billig weg

Aber auch bei Projekten mit mehr Transparenz sind die CO2-Preis pro eingesparter Tonne laut Umweltbundesamt zu niedrig, um die tatsächlichen Umweltfolgekosten einer Tonne CO2 auszugleichen. Matthias Kalkuhl ist Professor für Klimawandel und Wirtschaftswachstum und pocht auf die sogenannte „Kostenwahrheit“ bei der CO2-Bepreisung. Der Preis müsse die Schäden widerspiegeln, die eine Tonne CO2 in der Atmosphäre anrichten kann. Schäden wie Ernteausfälle, Zerstörung der Infrastruktur, aber auch Gesundheitskosten. Das Umweltbundesamt empfiehlt vor diesem Hintergrund einen Preis von etwa 200 Euro, die realen Preise aber bilden nur einen Bruchteil dessen ab.

Moderner Ablasshandel im Globalen Süden

Hinzu kommt: Obwohl Unternehmen wesentlich mehr klimaschädliche Gase verursachen, zahlen sie ab einem bestimmten Volumen bei den meisten Anbietern von Kompensationszertifikaten sogar noch weniger. Ein Effekt, der insbesondere durch den Wettbewerb zwischen den Anbietern zustande kommt und dazu führt, dass die produzierenden Unternehmen sich mit einer Art Ablasshandel im globalen Süden viel zu günstig freikaufen.

Das Märchen vom grünen Konsumwunder

Bis es verbindliche Standards gibt, rät zumindest Eva Rechsteiner vom Institut für Energie und Umweltforschung in Heidelberg dazu, die Erwartungen nicht allzu hoch zu schrauben: „Ich würde als Konsumentin nicht auf den Begriff klimaneutral achten, solange dieser nicht von einer unabhängigen Institution geprüft wird.“ Sie hält das aktuelle Modell zur Klimaneutralität für Augenwischerei: „Dass wir weiterhin so konsumieren können wie bisher, ist ein grünes Märchen“, so die Wissenschaftlerin. Trotzdem hält sie seriöse Kompensationsprojekte für unabdingbar.

So lebst du wirklich klimafreundlich

Aus ihrer Sicht müsse es beim Konsum unbedingt mehr auf Reparatur, Leihen oder Teilen hinauslaufen. Auch wenn „klimaneutral“ auf den Babytüchern, dem Kalklöser oder gar auf der Tankquittung steht, ist es eben nicht egal, wieviel wir davon konsumieren. Viel sinnvoller ist es, sich die Frage zu stellen, was man tun kann, um gar nicht erst so viel CO2 zu verursachen. Auch wenn diesen Einsparpotenzialen Einzelner klare Grenzen gesetzt sind, weil für jeden Bürger in Deutschland – ob er will oder nicht – für Strom, Transport und Wärme noch immer zu viele fossile Brennstoffe herhalten müssen.

