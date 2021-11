Quarks Daily Spezial Folge 19 – Klimaschutzabkommen – Was bringen sie wirklich?

Komplexe Verhandlungen

Auf einen Anstieg von 1,5 Grad will die Weltgemeinschaft die globale Erwärmung begrenzen, damit auch in Zukunft an möglichst vielen Orten auf der Erde Leben möglich ist. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir nicht mehr zu viel CO2 in die Atmosphäre entlassen. Doch beim jetzigen Ausmaß der Emissionen ist unser CO2-Budget für das 1,5 Grad-Ziel in gut sieben Jahren aufgebraucht. Deshalb ruhen die Hoffnungen darauf, dass genug Länder Maßnahmen umsetzen, um ihren Ausstoß zu senken. Dazu haben sie sich mit dem Klimaschutzabkommen von Paris verpflichtet.

Vor dem Klimawandel und seinen Folgen für Menschen und Umwelt warnen Wissenschafterinnen und Wissenschaftler schon seit mehr als dreißig Jahren. Fast genauso lange gibt es die Klimakonferenzen, auf denen zunächst nur Delegationen der großen Industrienationen verhandelten. Heute kann man im Rückblick erkennen, warum Klimakonferenzen und -abkommen oft nicht den gewünschten Erfolg brachten. Von den Umständen der Zeit, dem Einfluss einzelner Länder bis zum Geschick der Verhandler hat vieles einen Einfluss.

Holpriger Weg nach Paris

Das erste Klimaschutzabkommen kam 1997 bei der Konferenz in Kyoto zu Stande. Doch der Effekt dieses Abkommens war gering, unter anderem, weil die darin vereinbarten Emissions-Einsparungen viel zu niedrig waren.

Von „Hopenhagen“ zum „Desaster of Kopenhagen“

Die Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 sollte dann der große Wurf werden – und scheiterte am Ende komplett. Auch, weil zu viele wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielten. Die Jahre danach gelten als verlorenes Jahrzehnt. Die Chancen, den Klimawandel auf ein verträgliches Maß zu begrenzen, wurden immer geringer.

Paris als letzte Chance

Doch 2015 sind die Folgen des Klimawandels bereits spürbar. Vielleicht auch deshalb sind bei der Klimakonferenz in Paris plötzlich Dinge möglich, die vorher kaum vorstellbar waren. Nach zähen Verhandlungen einigen sich die Delegierten zum ersten Mal auf ein konkretes Ziel: Der Temperaturanstieg soll auf unter 2 Grad bis zum Jahr 2100 begrenzt werden. Alle Länder müssen dafür geeignete Maßnahmen vorschlagen. Reichen die Emissionseinsparungen nicht aus, soll nachgebessert werden. Die Einigung auf ein gemeinsames Ziel – das sehen viele als den entscheidenden Erfolg dieser Klimaverhandlungen.