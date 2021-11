Quarks Daily Spezial Folge 20 – Das ganze Jahr Allergien: Darum nehmen sie zu – und was wir tun können, um uns vor ihnen zu schützen

Schadstoffe können Pollen verändern

Forschende haben festgestellt, dass Schadstoffe wie Stickoxide oder Feinstaub die Pollen „aggressiver“ machen. Es bilden sich zum Beispiel mehr Proteine in den Pollen, die Allergien auslösen können. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben auch beobachtet, dass sich ganz neuartige Allergene entwickeln.

Superfood: Allergien lieben es

Immer öfter kommen bei uns neue Lebensmittel – wie Chiasamen oder Ghojibeeren – auf den Teller. Solche Lebensmittel haben großes Allergiepotential, genauso wie neue Obstsorten. In modernen Apfelzüchtungen stecken zum Beispiel oft Allergene, die denen der Birkenpollen ähnlich sind. Dadurch kann es zu Kreuzallergien kommen. Das heißt: Manche Menschen, die lange ausschließlich auf Birkenpollen allergisch waren, können plötzlich auch andere Lebensmittel wie Äpfel nicht mehr vertragen.

Schutz vor Allergien

Es ist besser, sich mit Allergenen – also den Stoffen, die Allergien auslösen können – zu konfrontieren als ihnen aus dem Weg zu gehen. Und Studien zeigen dazu: Haustiere wie Hunde, Katzen oder Meerschweinchen können Kinder vor Allergien schützen, genauso wie das Leben auf dem Bauernhof.

Nüsse statt Schonkost

Statt Kinder vor potentiell allergenen Lebensmittel fern zu halten, raten Fachleute mittlerweile dazu, sie ihnen schon früh zu essen zu geben. Eine Untersuchung aus England, die so genannte LEAP-Studie (Learning Early About Peanut), hat gezeigt: Von den Kindern, die mehrmals in der Woche Erdnussriegel oder Erdnussbutter gegessen hatten, entwickelten nicht einmal zwei Prozent eine Allergie. Unter denen, die als Kleinkinder von Erdnüssen ferngehalten wurden, reagierten dagegen fast 14 Prozent später allergisch darauf. Dass sich allerdings, wie lange geglaubt wurde, auch das Stillen von Babys bei ihnen positiv gegen eine spätere Entwicklung von Allergien auswirkt, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen.

