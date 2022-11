Quarks Storys Folge 35 – Oxytocin – Viel mehr als ein Kuschelhormon

Das Hormon mit den vielen Gesichtern

Oxytocin kommt in jedem von uns vor – ganz natürlich. Es wird bei Berührungen ausgeschüttet, beim Küssen oder beim Orgasmus. Es kann aber schon reichen, wenn wir nur eine geliebte Person sehen: Oxytocin hat deswegen den Spitznamen Kuschelhormon bekommen. Klingt erst einmal logisch – aber in den letzten zwei Jahrzehnten haben tausende Studien herausgefunden: Das Hormon hat viele Gesichter. Es ist längst nicht nur Kuschelhormon, sondern es kann auch negative Gefühle wie Angst verstärken. Und es kann beeinflussen, wie wir uns gegenüber fremden Gruppen verhalten. Aber was bewirkt es eigentlich in unserem Körper tatsächlich und was lässt sich damit bewirken?

Künstliches Hormon? Echte Wirkung?

Oxytocin wird nicht nur in unserem Gehirn produziert, sondern man kann es auch künstlich herstellen. Es wird medizinisch zur Einleitung von Geburten eingesetzt oder kann das Stillen unterstützen. Im Netz wird es allerdings auch als eine Art Liebestrank verkauft, oder als „Liquid Trust“, um „vertrauensvolle und leidenschaftliche Atmosphäre“ zu erzeugen. Dabei ist nicht nur fraglich, ob die gekauften Sprays überhaupt das gewünschte Oxytocin enthalten, sondern auch, ob sie überhaupt eine Wirkung haben. Trotzdem ist der Wirkstoff als Nasenspray für die Forschung interessant. Nicht als Liebestrank, aber es geht auch um Vertrauen.

Lückenfüller?

Im Medizinschrank für Psychopharmaka gibt es Stoffe, die die Stimmung aufhellen oder welche, die Ängste dämpfen. Aber es gibt keinen, der uns dabei hilft, sozial kompetenter zu werden. Das sagt René Hurlemann, einer der Oxytocin-Forscher weltweit. Denn das Hormon macht uns empfänglich für soziale Signale und stellt sicher, dass ein Lächeln oder eine Berührung zu uns durchdringen. Zur Zeit laufen einige Studien, um zu testen, ob Oxytocin in der Therapie eingesetzt werden kann. Dann würde es eine Lücke im Medizinschrank füllen.

Oxytocin gegen Einsamkeit

Assal ist einsam inmitten von Menschen. Sie hat das Gefühl, die anderen verstehen sie nicht oder wollen sie nicht verstehen. Also zieht sie sich zurück. Als sie von einer Studie hört, in der Einsamkeit bekämpft werden soll, macht sie mit. In dem Experiment bekommt sie Oxytocin oder ein Placebo als Nasenspray verabreicht – zusätzlich zu einer Gruppentherapie. Kann sie damit ihre Einsamkeit überwinden?

