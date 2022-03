Science-Cops: Der Fall Liebscher und Bracht: Schmerzprofis oder Schwindler?

Dr.

Riesen-Erfolg – aber auch gut belegt?

„Ein schmerzfreies und gesundes Leben für jeden Menschen“ – damit werben Roland Liebscher-Bracht und seine FrauPetra Bracht auf ihrer Website. Seit Jahren hat das Ehepaar großen Erfolg und viele Fans gewonnen. Darunter sogar Prominente, wie der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker, der über die beiden sagt: „Liebscher & Bracht hat es mir im Profisport ermöglicht, immer meine körperliche Bestleistung zu bringen.“

Auf YouTube haben einige Videos des Ehepaars mehr als 3 Millionen Abrufe. Bei den Google-Rezensionen: 4,9 von 5 Sternen! Im Onlineshop gibt’s Faszienrollen, Nahrungsergänzungsmittel, DVDs und Bücher. Neben ihrem Online-Geschäft bilden sie in Schulungen aber auch weitere Physiotherapeut*innen aus und geben die Behandlung nach Liebscher und Bracht weiter. So arbeiten laut eigener Auskunft mittlerweile schon über 3000 Physiotherapeut*innen nach der Liebscher und Bracht-Methode in Deutschland.

Das Duo hat ein erfolgreiches und beliebtes Gesundheitsimperium geschaffen. Könnten wir uns also alle die Rückenschmerzen durch die Arbeit vorm PC sparen und auch sonst so ziemlich jeden Schmerz durch eine Behandlung nach der Liebscher und Bracht-Methode loswerden? Die Science Cops sind schwer beeindruckt von den Versprechen – aber erleben bei den Ermittlungen einige Überraschungen.

Wie funktioniert die Methode Liebscher und Bracht?

Laut Liebscher und Bracht ist deren Therapie deshalb so effektiv, weil sie die häufigste Schmerzursache überhaupt beseitigen: überhöhte Spannungen in den Muskeln und Faszien, dem elastischen Teil des Bindegewebes. Die Lösung des Problems ist laut den beiden ganz einfach: Drücken, Dehnen, Rollen.

Der Druck soll gespeicherte Hirnprogramme zurücksetzen und die muskulär-faszialen Spannungen wieder normalisieren. Durch das Dehnen sollen Spannungen sinken und Schmerzen verschwinden. Dank des Trainings mit Faszien-Rollen soll schließlich noch der Austausch von Nährstoffen verbessert werden, Verklebungen in den Faszien aufgelöst und das Gewebe wieder geschmeidig und flexibel werden.

Das Problem: Liebscher und Bracht können bis heute keinen wissenschaftlichen Nachweis vorlegen, dass ihre Methode wirklich funktioniert. Zwar finden sich einige Studien und Forschungsarbeiten auf der Website von Liebscher und Bracht, die die Wirksamkeit ihrer Arbeit belegen sollen. Warum die aber überhaupt nicht zu gebrauchen sind und keine Evidenz für die Methode liefern, erklären die Science Cops in der aktuellen Folge.

Dubiose Übungen und Trainingsgeräte

Ein großer Vorteil laut Liebscher und Bracht: Viele ihrer Übungen kann man auch selbständig zuhause machen. So erklärt Roland Liebscher-Bracht etwa in einem Video, wie man ganz einfach die eigene Sehkraft verbessern könne. Dafür müsste man nur intensiv und kräftig für eine Weile nach oben und dann noch unten gucken. Macht man das für ein paar Tage regelmäßig tritt laut ihm schon ein positiver Effekt ein.

Belegt sind nur auch diese Aussagen durch keinerlei Studien und es ist überhaupt nicht klar, wie die Sehkraft wirklich verbessert werden soll. Trotzdem ist der Youtube-Kanal von Liebscher und Bracht voll mit solchen Gesundheitstipps. Darüber hinaus verkaufen sie in ihrem Online-Shop zahlreiche Hilfsmittel, die man angeblich für das Home-Workout braucht. Was von den Übungen wirklich zu halten ist und wie das Online-Marketing der beiden funktioniert, lösen die Science Cops im Podcast auf.

Autor/-in: Lucas Tenberg