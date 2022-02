Science Cops: Abkassieren mit “belebtem” Wasser? Der Fall Grander

Es steigere das Wohlbefinden von Mensch und Tier, lasse Pflanzen kräftiger wachsen und spare am Ende sogar Geld im Haushalt – „belebtes“ Wasser scheint dasschlechthin zu sein. Ganz vorne mit dabei ist die Firmaaus Österreich. Sie bietet unter anderem „belebtes Wasser“ oder auch „Informationswasser“ abgefüllt in Flaschen an. Aber auch spezielle Wasseraufbereitungsanlagen, die das heimische Trinkwasser in belebtes „Grander-Wasser“ umwandeln sollen. Auch in Hotels, Schwimmbädern und Industriebetrieben könne man die Anlagen einsetzen.

Das Prinzip der „Wasserbelebung“: Leitungswasser fließt durch einen kleinen Metallbehälter, in dem ein ominöses Wirkmedium enthalten ist. Das Leitungswasser berührt dieses Medium zwar nicht, trotzdem aber soll es Impulse des Wirkmediums erhalten. So werde das Leitungswasser auf natürliche Weise „stabilisiert“ und „biologisch aufgewertet“

Handelt es sich hier tatsächlich um ein Wunderwasser oder steckt dahinter nur esoterischer Unfug? Die Science Cops ermitteln, was es mit dem Phänomen des „belebten Wassers“ auf sich hat.

Eine große Entdeckung: Das Wirkmedium von Johann Grander

Gründer und gleichzeitig auch Erfinder von Grander-Wasser war der Tiroler Johann Grander. In den 1970er Jahren gab er seinen damaligen Beruf als Tankstellenpächter auf und widmete sich fortan dem nassen Element – mit einer erstaunlichen Entdeckung: Angeblich hat er unter dem Mikroskop Unterschiede zwischen belebtem und nicht belebtem Wasser gefunden. Daraus entstanden die „Wasserbeleber“, mit denen die Firma Grander heute Geld verdient. Belebt wird das Wasser laut Grander mit einem Wirkmedium. Das soll auch Wasser sein, was aber nach dem geheimen Verfahren von Grander aufgewertet wurde.

Bisher weiß nur niemand, was dieses Wirkmedium eigentlich genau sein soll. Hat Grander damals also wirklich einen wissenschaftlichen Durchbruch gelandet?

Hat Wasser ein Gedächtnis?

Johann Grander selbst ist fest davon ausgegangen, dass es das Wassergedächtnis gibt. Wasser habe eine innere Struktur und verfüge über eine innere Ordnung, um so Informationen zu speichern. Wie genau diese innere Struktur von Wasser aussieht, sagen die meisten Wasserbelebungs-Hersteller nicht. Auch Grander bleibt sehr im Ungefähren. Was man aber hin und wieder findet, sind Aussagen zu den sogenannten „Wassercluster“, die umstrukturiert und stabilisiert werden sollen.

Diese Wassercluster gibt es wirklich. Sind sie also der Beweis für die Wasserbelebung? Die Science Cops beschäftigen sich in der aktuellen Folge auch mit der Chemie von Wasser und gehen der Frage nach, ob Wasser dank der Cluster eine innere Struktur hat, die Informationen übertragen kann.

Wie wirksam ist belebtes Wasser?

Die Liste der Vorteile von belebtem Wasser ist lang: Es schmecke besser, steigere das Wohlbefinden und solle auch ganz praktische Effekte haben. Pflanzen wachsen angeblich stärker, Brot backen klappe dank belebtem Wasser besser und es senke dazu noch den eigenen Wasserverbrauch. Außerdem findet man im Internet zahlreiche Erfahrungsberichte von zufriedenen Kund:innen.

Das Problem: Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Belege für die Effekte von belebtem Wasser. Warum es die auch in Zukunft wahrscheinlich nicht geben wird, erklären die Science Cops im Podcast.