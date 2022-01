Science Cops: Homöopathie – Potenzierter Unfug

Kann Homöopathie überhaupt wirken?

Seit über 200 Jahren ist die Homöopathie eine äußerst beliebte Alternativmedizin – und sorgt auch schon genauso lange für Streit. Nach wie vor setzen Millionen Menschen in Deutschland auf homöopathische Behandlungen. Immerhin gaben 2021 in einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Homöopathie Union rundder Teilnehmenden an, schon einmal Erfahrung mit homöopathischer Behandlung gehabt zu haben.

Aber woher kommt dieses große Vertrauen der Deutschen in die Homöopathie? Denn schon der grundlegende Wirkmechanismus der Homöopathie ist aus naturwissenschaftlicher Sicht völlig unplausibel.

Aus chemischer Sicht können etwa die kleinen Zuckerkügelchen (Globuli) gar keine Wirkung haben. Der Wirkstoff geht durch das sogenannte „Potenzieren“ in der Herstellung Schritt für Schritt verloren, da der Ausgangsstoff bei jedem Schritt stark verdünnt, in Wasser „verschüttelt“, für Kügelchen mit Zucker vermischt oder verrieben wird. Je nach Potenzierungsgrad wird umso mehr verdünnt, teilweise mehrere Dutzend Male. Die Menge an vorhandenem Wirkstoff nimmt jedes Mal ab, bis im Grunde nichts mehr vorhanden ist.

Homöopath:innen sagen jedoch: Mit jeder Verdünnung steige die Wirksamkeit. Je häufiger also eine Substanz verdünnt und verschüttelt wurde, umso stärker ist nach diesem Verständnis die homöopathische Wirkung.

Belege für die Wirksamkeit der Homöopathie?

Doch auch, wenn der Wirkmechanismus einer Heilmethode unplausibel ist, kann man die tatsächliche Wirksamkeit in klinischen Studien untersuchen. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten auch umfangreich geschehen.

Die Quarks Science Cops erklären im Podcast, warum es bis heute keinerlei belastbare Belege für die Wirksamkeit der Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus gibt und warum Homöopathen trotzdem das Gegenteil behaupten. Und wie kann es sein, dass so viele Menschen von positiven Erfahrungen mit Homöopathie berichten, wenn die Mittel gar nicht wirken?

Alle wichtigen Informationen und Quellen haben wir in diesem Text zusammengefasst.