Science Cops: Wie wirksam ist Osteopathie?

Wenn der Rücken ständig schmerzt, die Migräne nicht weggeht oder das Baby nicht aufhört, zu weinen – in solchen Situationen wenden sich viele Menschen an Osteopathinnen oder Osteopathen.

Ziel der Osteopathie ist es, mit Händen und sanftem Druck angebliche Spannungen in Gelenken und Gewebe zu lösen oder Organfehlstellungen zu beheben. Diese, so die Annahme, können sich auch an anderer Stelle im Körper negativ auswirken. Werden sie beseitigt, soll der Körper wieder in einen harmonischen Fluss kommen, die Selbstheilungskräfte sollen stimuliert und letztlich Krankheiten geheilt werden.

Belege für die Wirksamkeit?

Viele Menschen berichten, dass es ihnen nach der osteopathischen Behandlung spürbar besser gehe. Aber um die Wirksamkeit einer Therapie oder einer Heilmethode auch wirklich zu belegen, benötigt man systematische Untersuchungen, die die Therapie mit einer anderen Therapieform oder einer Schein-Therapie (Placebo) vergleichen. Tatsächlich gibt es mittlerweile auch eine große Zahl osteopathischer Studien.

Im Podcast ermitteln die Science Cops, ob man aus diesen Studien wirklich auf die Wirksamkeit der Osteopathie schließen kann oder ob man sich den Besuch beim Osteopathen lieber sparen sollte.

Alle wichtigen Informationen und Quellen zur Osteopathie haben wir in diesem Text zusammengefasst