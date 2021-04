Science Cops: Sind Schnelltests überflüssig und gefährlich?

Ethylenoxid: Gift auf Test-Stäbchen?

Corona-Schnelltests werden von einigen neuerdings auch aus einem anderen Grund abgelehnt: Angeblich enthalten die Stäbchen, die man für den Schnelltest in die Nase führen muss,. So findet sich auf vielen Schnelltest-Verpackungen der„. In Videos bei YouTube und Telegram warnen Leute nun davor, die Anwendung des Tests könne deshalb krank machen.

Tatsächlich werden viele Schnelltests, so wie andere Medizinprodukte auch, mit Ethylenoxid sterilisiert. Damit verhindern die Hersteller, dass etwa Bakterien über das Teststäbchen in die Nase gelangen können.

Dass die Tests dabei mit Ethylenoxid behandelt werden, ist aber völlig unbedenklich. Warum? Das erklären wir im Podcast.