Trennungskinder - Geht’s auch ohne Schaden? - Quarks Daily Spezial

Wie getrennte Familien leben

Fast drei Viertel der Eltern bleiben nach der Trennung in Kontakt. Das heißt, sie reden miteinander und sprechen sie sich ab, wenn es um die Kinder geht. Sind die schon älter, ist es sinnvoll, wenn sie mitentscheiden können, wie und wo sie leben möchten. Aktuell wohnen Kinder in 90 Prozent der Fälle bei der Mutter und sehen das andere Elternteil, also meist den Vater, nur am Wochenende oder noch seltener.

Im Gegensatz dazu gibt es das Wechselmodell. Das heißt, das Kind lebt zu gleichen Teilen bei beiden Eltern in deren Wohnungen. Zum Beispiel eine Woche hier, eine Woche dort. Wenn Eltern die Zeiten anders verteilen, zum Beispiel 3 Tage hier, 4 Tage dort, spricht man vom asymmetrischen Wechselmodell. Diese Variante hat in einer großen Studie besser abgeschnitten hat, als die, bei der sich die Eltern die Betreuung fifty-fifty aufteilten. Denn alle Beteiligten fühlten sich wohler, wenn ein Elternteil die Hauptverantwortung übernimmt. Noch entscheiden sich sehr wenige Familien für das Wechselmodell.

Eine besondere Variante ist das Nestmodell. Dabei bleiben die Kinder in einer festen Wohnung und die Eltern wechseln sich dort mit der Betreuung und dem Zusammenleben ab.

Was die Wissenschaft sagt

Welches Modell das beste ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. In einer Studie kommt das Wechselmodell etwas besser weg, in einer anderen macht es keinen großen Unterschied, ob die Kinder wechseln oder hauptsächlich bei einem Elternteil leben. Zum Nestmodell gibt es aktuell noch wenig Forschung. Aber Psychologinnen und Psychologen gehen davon aus, dass diese Variante für die Kinder besonders vorteilhaft ist.

Trennung gut kommunizieren

Dabei ist vor allem wichtig, dass Kinder sich zu keiner Zeit für die Trennung ihrer Eltern verantwortlich fühlen. Und sie sollten nicht in die Situation gebracht werden, dass sie sich zwischen den Eltern entscheiden müssen.

Wenn Eltern es schaffen, die Bedürfnisse und Gefühle ihrer Kinder zu sehen und sie weiter Mama und Papa bleiben, profitieren Kinder enorm davon. Dazu gehört auch, dass andere Verbindungen, etwa zu den Großeltern oder anderen Familienmitgliedern oder Freund:innen nicht abreißen sollen. Aus Untersuchungen weiß man, dass insbesondere die Großeltern eine wichtige Rolle spielen.

Beratungsangebote haben sich bewährt

Auch wenn Eltern bereit sind, zu kooperieren, kann es hilfreich sein, dass sie sich Unterstützung bei einer Beratungsstelle holen. Weil eine Trennung dann in aller Regel unkomplizierter und ruhiger über die Bühne geht. Das ist gut untersucht.

DIE MACHER:INNEN

Christiane Tovar ist Wissenschaftsjournalistin. Sie macht Podcasts und Radio für Quarks und berichtet besonders gern über Medizin, Ernährung, Nachhaltigkeit und Psychologie.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.