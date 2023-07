Was bringt dir ein Balkonkraftwerk?

Brauchen wir nicht erst Speicher, bevor wir mehr Solaranlagen bauen?

Jein. Aktuell lohnt es sich nicht, in Speicher für Strom zu investieren - zumindest nicht in den nächsten Jahren. Damit sich eine Investition in Speicher lohnt, müssenzu verschiedenen Zeiten auftreten, damit zu günstigen Zeiten die Speicher gefüllt und zu teuren Zeiten der Strom wieder verkauft werden kann.

In den letzten zehn Jahren wurden Investitionen in Speicher, insbesondere in Pumpspeicher, sogar zurückgestellt, da ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich war. Mit einem steigenden Anteil an erneuerbaren Energien wird sich da aber ändern.

Es wird Tage geben, an denen besonders viel Strom produziert wird und er daher besonders günstig verkauft wird und es wird Tage geben, an den weniger Strom produziert werden kann und er teurer wird. Dadurch könnten Speicher in Zukunft auch wirtschaftlich sinnvoll sein.

Wollen wir den Anteil von Gas- und Kohlestrom aber weiter senken, werden wir in Zukunft aber tatsächlich mehr Stromspeicher brauchen, ansonsten könnte die Energiewende ins Stocken geraten. Deswegen aber den Ausbau von erneuerbaren Energien zu bremsen ergibt aber keinen Sinn. Erst der Ausbau hilft das Angebot so umzustellen, dass Speicher auch wirtschaftlich sinnvoll sind und deswegen überhaupt erst realisiert werden.

Ähnlich ist es im privaten Bereich. Auch hier lohnen sich Stromspeicher im Moment nur selten, da sie zurzeit noch relativ teuer und Strom relativ günstig ist. Als Privatmensch muss man außerdem die Installation und Wartung der Speicher in seine Kalkulation mit einbeziehen. Häufig zeigt sich dann: So richtig lohnen sich Speicher noch nicht.