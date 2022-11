Blackout: So sorgst du für eine Katastrophe vor

Wie wahrscheinlich ist ein Blackout?

Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Berichterstattung zu möglichen Blackouts merklich zugenommen. Nicht nur wegen des Gasmangels und möglichen Engpässen bei Stromimporten – es hat auch damit zu tun, dass sich in diesem Jahr zum Beispiel Polizei und Kommunen vermehrt für diesen Ernstfall vorbereitet haben.

Das mag suggerieren, dass fest damit gerechnet wird. Nur: Echte Vorsorge bedeutet eben, dass man auch auf seltene und unwahrscheinliche Ereignisse vorbereitet ist, die aber großen Schaden verursachen. Und dazu zählen eben großflächige und langanhaltende Stromausfälle – Blackouts.

Stromausfälle möglich, Blackouts eher unwahrscheinlich

Ein Blackout kann passieren, wenn zu wenig Strom zur Verfügung steht und die Frequenz, quasi der Zustandsmesser im Stromnetz, auf kritische Niveaus absinkt. Dann trennen sich theoretisch irgendwann die Kraftwerke vom Netz, um Schäden zu vermeiden. Das vergrößert dann aber das Stromdefizit und der Blackout wird fast unausweichlich.

Doch bis dahin gibt sehr viele Instrumente, um einen flächendeckenden Blackout zu verhindern. Das ist auch der Grund, weshalb das Stromnetz seit Jahrzehnten zwar stark beansprucht, aber stabil ist.

Eine Sonderanalyse sollte zeigen, wie kritisch die Stromsituation in Deutschland diesen Winter ist. Die deutschen Netzbetreiber halten es laut dieser für äußerst unwahrscheinlich, dass es zu einem Blackout kommt.

Im allerschlimmsten aller untersuchten Szenarien fehlt demnach drei bis zwölf Stunden der Strom – über den ganzen Winter hinweg. Das ist durchaus plausibel, so haben es uns mehrere Experten bestätigt.

Gezielte Abschaltungen

Was daher passieren könnte: Es könnte gezielt zu kurzen Abschaltungen kommen – um einen echten Blackout zu verhindern. Die dürften laut der Simulation allerdings nicht länger andauern als ein gewöhnlicher Stromausfall.

Und, der bedeutende Unterschied zu einem Blackout liegt darin, dass diese Abschaltungen kontrolliert vorgenommen würden. Die Panik-Szenarien eines unkontrollierten Blackouts gelten laut Fachleuten daher als unwahrscheinlich.

Ist es dann überhaupt nötig vorzusorgen?

Ja, definitiv. Ein Blackout gilt zwar seit jeher als ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, aber wenn er auftritt, als ein extrem verheerendes. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ergibt es Sinn, vorzusorgen.

Blackouts lassen sich oft nicht vorhersagen

Und: Es muss nicht das Missverhältnis von Stromerzeugung und Stromverbrauch sein, das einen Blackout auslöst. Es können teilweise auch banalere Ursachen sein, etwa beschädigte Leitungen bei Bauarbeiten, Schäden der Hochspannungsleitungen durch Orkane oder Schneestürme – oder auch Sabotage. Für sie lässt sich keine Wahrscheinlichkeit berechnen.

Katastrophen wie im Ahrtal zeigen auch, dass Menschen sich vor allem auf den Staat verlassen, was Katastrophenhilfe und Vorbereitung angeht. Ein wichtiger Teil der Vorsorge betrifft aber auch den einzelnen Bürger – also dich. Klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber: Tatsächlich ist eine ganze Region nur so gut vorbereitet, wie jede und jeder Einzelne vorbereitet ist.

Vorsorge gilt auch für andere Katastrophen

Wenn von chaotischen Szenarien im Falle längerfristiger Stromausfälle die Rede ist, so basieren diese vor allem darauf, dass die Menschen selbst kaum vorgesorgt haben und daher Panik ausbricht, weil die Versorgung mit Lebensmitteln dann nahezu unmöglich ist. Und dass die Unterbrechungen durch einen großflächigen, mehrtägigen Stromausfall auch noch die folgenden Tage und Wochen beeinflussen.

Egal, ob durch einen Stromausfall oder ein schlimmes Hochwasser: Es ist immer sinnvoll, möglichst viel Zeit überbrücken zu können, ehe Hilfe kommt oder der übliche Alltag wieder möglich ist.