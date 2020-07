Darum ist in Ökostrom-Tarifen oft nicht nur Ökostrom drin

Was ist das Problem an dieser Um-Etikettierung?

Heißt also: Selbst wenn immer mehr von uns Ökostrom kaufen, ändert sich am Strom und auch am Strommix hier in Deutschland – gar nichts. Der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien steigt dadurch nicht, die Energiewende wird nicht weiter vorangetrieben.

Nur auf dem dem Papier ändert sich etwas: Fließt in die Ökostrom-Tarife nur Strom aus erneuerbaren Quellen, fließt weniger davon in die Normalstrom-Tarife. Sie werden “dreckiger” – wie gesagt, nur auf dem Papier. In diesem Modell ist es, vereinfacht gesagt, für Hersteller auch nicht attraktiv, ihr Portfolio zu ändern, also etwa von Kohle- oder Atomstrom auf erneuerbare Quellen umzusteigen.

Umwelt und Klima bringt das wenig

Eine Analyse des Umweltbundesamtes kommt zu dem Schluss, dass der Handel mit Ökostrom-Herkunftsnachweisen an sich keinen wirklichen Nutzen für Umwelt und Klima haben.

Es gibt aber auch Anbieter, die wirklich etwas für die Energiewende tun – und sich verpflichten, in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren. Und so den Anteil an Strom aus erneuerbaren Quellen erhöhen. Allerdings ist strittig, wie stark die Nachfrage nach diesen “echten” Ökostrom-Angeboten dazu führt, dass die Energiewende mit dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen vorangetrieben wird.