Drei Gründe, warum du besser auf Streusalz verzichtest

3. Salz belastet Wasser in Seen

Das Streusalz bleibt nicht auf den Straßen und Gehwegen. Der Regen spült es von den Wegen und über das Straßenentwässerungssystem gelangt das Salz in Flüsse und Bäche – und vor dort in Seen und Tümpeln.

Salz hat eine höhere Dichte als Wasser und sinkt daher auf den Grund stehender Gewässer. Es entsteht eine Salzschicht am Grund. Das verhindert den Sauerstoffaustausch unter den Wasserschichten.

Zudem leben am Grund des Sees kleinere Tierarten, die als Futter für große Tierarten dienen und durch die Salzschicht absterben.