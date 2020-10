Fukushima: Wie gefährlich ist das radioaktive Wasser?

Darum sollten wir darüber sprechen:

Die Gefahr ist geringer, als es scheint

Tritiumhaltiges Wasser verhält sich wie normales Wasser

Das Wasser wurde gereinigt und enthält laut Tepco, dem Betreiber der Anlage, nur noch Tritium. Tritium ist ein Wasserstoff-Isotop, also eine Variante von Wasserstoff. Obwohl es radioaktiv ist, ist seine Gefährlichkeit nicht mit der von anderen Strahlen wie Strontium-90 oder Cäsium-137 zu vergleichen.

Tritium ist ein weicher Betastrahler, schon dünne Plastiktüten oder die menschliche Haut reichen, um die meiste Strahlung abzufangen. Hinzu kommt: Tritiumhaltiges Wasser verhält sich wie normales Wasser: „Beim Trinken tritiierten Wassers wird Tritium fast vollständig im Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Das im Körper vorhandene Wasser vermischt sich mit dem aufgenommenen tritiierten Wasser. Nur ein kleiner Anteil des Tritiums wird organisch gebunden. Nach etwa zehn Tagen ist die Hälfte des Tritiums, was nicht organisch gebunden ist, aus dem Körper eines Erwachsenen wieder ausgeschieden“, erklärt Heuel Fabianek. „Strontium hingegen bekommt man gar nicht mehr aus dem Körper raus, das lagert sich in den Knochen an, bleibt da und strahlt.“

Der Ozean als Verdünnungsmaschine

Radioaktivität wird in Becquerel gemessen. Ein Becquerel entspricht dabei einem nuklearen Zerfall pro Sekunde. In Fukushima lagert laut der japanischen National Regulation Authority Tritium in einer Größenordnung von einer Billiarde Becquerel.

Das ist auf den ersten Blick eine enorm hohe Zahl – immerhin hat sie 15 Nullen. Doch die Einleitung von Wasser mit dieser Belastung ist auch in Europa durchaus üblich. Hier setzte man ebenfalls auf den verdünnenden Effekt des Ozeans. Schon nach kurzer Zeit verteilt sich das Tritium so, dass es kaum noch nachweisbar ist. Mit einer Halbwertszeit von etwa zwölf Jahren zerfällt es außerdem recht schnell.