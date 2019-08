Darum ist Fliegen noch schädlicher fürs Klima als gedacht

Darum müssen wir darüber sprechen:

Cirruswolken erwärmen das Klima

Cirruswolken kühlen die Erde kaum ab

Cirruswolken üben einen relativ starken Treibhauseffekt aus. Der Grund liegt in einer besonderen Eigenschaft von Cirruswolken, die sie von anderen Wolkenarten unterscheidet. Cirruswolken sind üblicherweise transparenter, sehen aus wie weiße Schleier, die sich über den Himmel ziehen. Sie sind hohe Wolken, das heißt, sie entstehen in den höheren Schichten der Troposphäre, also dort, wo auch Flugzeuge entlangfliegen, ihre Abgase ausblasen und Kondensstreifen hinterlassen.

Während Wolken in tieferen Schichten in der Regel sehr dicht und voluminös sind und damit einen guten Teil der Sonneneinstrahlung reflektieren, lassen Cirruswolken den Großteil der Sonneneinstrahlung hindurch und reflektieren nur wenig zurück in den Weltraum. Sie kühlen die Temperatur auf der Erde also kaum ab.

Cirruswolken können auch dazu führen, dass sich weiter unten dichtere Wolken bilden. Manchmal passiert das, manchmal nicht. Wenn Cirruswolken tiefere, dichtere Wolken “herstellen”, ist das gut, denn diese haben dann einen kühlenden Effekt. Viele Cirruswolken begünstigen aber kein Wachstum dichterer Wolken, sondern haben nur ihren eigenen, wärmenden Effekt in der Atmosphäre.

Cirruswolken speichern Wärme

Die hohen und dünnen Cirruswolken lassen die kurzwellige Sonnenstrahlung größtenteils hindurch, absorbieren aber die langwellige Wärmestrahlung und geben sie sowohl Richtung Weltraum ab als auch zur Erdoberfläche.

Weil Cirruswolken hoch und deshalb sehr kalt sind, geben sie von der absorbierten Strahlungsenergie nur wenig Richtung Weltraum ab. Dadurch üben sie einen relativ starken Treibhauseffekt aus. Denn die nach unten zur Erde gerichtete langwellige Wärmestrahlung und die durch die dünnen Cirruswolken durchgehende Solarstrahlung, überwiegen zusammen deutlich gegenüber der Abstrahlung in den Weltraum.

Besonders kritisch ist also, dass die Cirruswolken mehr Wärme auf der Erde halten, als ohne Cirruswolken auf der Erde bliebe. Das kann man sich wie in einem Treibhaus vorstellen: Das Treibhausdach lässt Strahlung (Licht und Wärme) hinein, aber die Glasscheiben verhindern, dass die Wärme wieder entweichen kann.

So ähnlich machen es die Cirruswolken auch. Zwar sind sie nicht ganz so undurchlässig für Wärmestrahlung wie das Glasdach eines Treibhauses, also sie lassen schon noch einen Teil Wärme entweichen. Aber ohne sie, bei klarem Himmel, könnte die Wärme ungehindert Richtung Weltraum entweichen und die Erdoberfläche würde sich weniger aufheizen.

Es gibt auch natürliche Cirruswolken

Cirruswolken entstehen auch auf natürliche Weise, nicht nur durch Flugzeugabgase. Und jene, die durch Flugzeugabgase entstehen, sind nicht mehr von den natürlichen zu unterscheiden. Doch je mehr Cirruswolken am Himmel sind, desto mehr verändern sie die Klimabilanz der Erde.

Durch die Cirruswolken, die auf unnatürlichem Wege hinzukommen, entsteht gewissermaßen ein Ungleichgewicht aus wärmenden und kühlenden Effekten durch das Zusammenspiel aller Wolken. Dadurch heizt sich die Erde auf. Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass sich die Erderwärmung durch Cirruswolken, die aus Kondensstreifen entstanden sind, bis 2050 verdreifachen könnte.