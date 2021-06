Das passiert, wenn die Alpengletscher verschwinden

Darum sollten wir drüber sprechen:

Weitreichende Folgen für Ökologie, Wirtschaft und Sicherheit

Letzte Chance: Touristen wollen Gletscher sehen, bevor sie weg sind

Dass die Alpen gefährlich sind, wird deutlich, wenn man einen Blick auf die Unfallstatistik wirft. Allein in Österreich sind 2019 mehr als 300 Menschen im Gebirge tödlich verunglückt. Das war schon immer so, aberDenn Felsen, die über Jahrtausende durch die Gletscher zusammengehalten wurden, fallen nun ohne Gletscher auseinander.

Die Alpengletscher haben aufgrund ihrer Schönheit schon immer Besucher in ihren Bann gezogen. Derzeit hat der Gletscherschwund allerdings noch keine messbaren Folgen für den Tourismus. Wissenschaftler führen dies auf den „Last Chance Effekt“ zurück. Touristen reisen vermehrt in die Alpen, um die Gletscher vielleicht ein letztes Mal zu bewundern.

„Im Corona-Sommer 2020 sind gefühlt so viele Besucher zum Aletsch gekommen wie noch nie!“, erinnert sich der Schweizer Berg- und Gletscherführer Martin Nellen. Seit 1974 bietet er geführte Touren an, nur wenige kennen den Aletsch so gut wie er. Der Klimawandel hat ihn mittlerweile fünf Mal gezwungen, den Einstiegspunkt für Wanderungen zu verlegen. „So schnell wie der Aletsch heute abschmilzt, bin ich sicher, dass wir in spätestens zehn bis 15 Jahren wieder neue Wege auf den Aletsch finden müssen. Es wird immer schwieriger, auf den Gletscher zu kommen“, erzählt Nellen.

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt

Gletscher übernehmen vor allem in trockenen Phasen eine wichtige Rolle auf den Wasserhaushalt. Wilfried Hagg von der Fakultät für Geoinformation an der Hochschule München erklärt das so: „In extrem trockenen Jahren, wie zum Beispiel 2018, kann es zu regionalen Wasserdefiziten kommen. In solchen Jahren geben Gletscher mehr Wasser ab und erhalten damit eine wichtige Ausgleichsfunktion.“

Sollten die Gletscher verschwinden, fehlt diese Kompensation. „Der Wasserhaushalt in den Alpen wird in erster Linie durch den Niederschlag bestimmt. Es ist deshalb noch schwer vorstellbar, dass es in den Alpen zu einem überregionalen Wasserdefizit kommen könnte. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass sich auch die Niederschläge verändern“, ergänzt Matthias Huss von der ETH Zürich. Dies könnte regionale Folgen für die Verfügbarkeit von Wasser mit sich bringen.

Wasserspeicher: Gletscher nur mit großem Aufwand zu ersetzen

„Wenn es in den Alpen keine Gletscher mehr gibt, muss man auf andere Reservoirs ausweichen“, erklärt Wilfried Hagg. „So können Staudämme beispielsweise die Funktionen von Gletschern bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Für reiche Länder wie die Schweiz wäre das vergleichsweise einfach umzusetzen. Andere Regionen auf der Welt, zum Beispiel Südamerika oder Zentralasien, hätten für solche Projekte wahrscheinlich nicht die finanziellen Ressourcen.“

Der Gletscherrückzug wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch negativ auf die europäische Binnenschifffahrt auswirken. Im Hochsommer stammt heute bis zu einem Viertel des Wassers in Rhone, Rhein, Donau und Po aus der Schmelze der Alpengletscher. In heißen, trockenen Jahren kann es sogar noch mehr sein. Versiegen diese Wasserquellen, könnten Europas Flüsse schwerer schiffbar und manche Passagen sogar unbefahrbar werden. Einen Vorgeschmack auf die Probleme gab es im Sommer 2018, als aufgrund des extremen Niedrigwassers die Rheinschifffahrt teilweise eingestellt werden musste.

Schmelzende Gletscher: Gebirge wird instabil

Gletscher bewegen sich, das ist normal. Der Klimawandel kann aber dazu führen, dass gewaltige Gletscherblöcke plötzlich ins Rutschen geraten. Gefährlich wird es immer dann, wenn dies oberhalb von Siedlungen geschieht. Im Sommer 2020 wäre es auf der italienischen Seite des Mont Blanc beinahe zu einer Katastrophe gekommen. 500.000 Kubikmeter Gletschereis des Planpincieux drohten die Ortschaft Courmayeur unter sich zu begraben. Es war pures Glück, dass die Katastrophe ausblieb.

Am Aletsch passiert vergleichbares. Im Gegensatz zum Planpincieux-Gletscher droht hier aber ein ganzer Berghang ins Tal zu rutschen. 1850, am Ende der Kleinen Eiszeit, übte der Aletsch noch enormen Druck auf die Bergflanken aus, die sich links und rechts von ihm erstrecken. Dieser Druck stabilisierte die Hänge. Durch den Klimawandel hat der Eisstrom aber einen großen Teil seiner Masse verloren, die früher für diesen Druck verantwortlich war. Folge: Die Hangflanken sind instabil geworden.

Böden unterm Gletscher tauen auf

Das Abtauen der Permafrostböden hat die Situation weiter verschärft. Permafrostböden sind ganzjährig gefroren, nur im Sommer schmelzen die oberen Zentimeter. Weil die Böden in den letzten Jahren immer öfter vollständig auftauen, verliert der Hang zusätzlich Stabilität. Nach Informationen der zuständigen Behörden sei ein gefährlicher Hangrutsch im Moment zwar unwahrscheinlich, allerdings könne es jederzeit zu größeren Felsstürzen kommen. Derzeit verschiebt sich der Hang mehrere Zentimeter pro Jahr.

Der Planpincieux und der Aletsch sind nur zwei Beispiele dafür, wie Gletscher zur akuten Bedrohung werden könnten. Der Klimawandel macht die Alpen damit zumindest regional unsicher. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob etwas passiert, sondern wann und wie zerstörerisch das Ausmaß solcher Katastrophen wird.