So müssen sich Städte auf den Klimawandel vorbereiten

Und jetzt?

Städte brauchen Strategien für die Klimafolgen

Eine Umfrage des Umweltbundesamts zeigt, dass sich immer mehr Kommunen mit dem Klimawandel beschäftigen. Am häufigsten werden Maßnahmen zum ökologischen Hochwasserschutz umgesetzt und Grünflächen im öffentlichen Raum geschaffen.

Manche Städte haben bereits sehr gute Konzepte erarbeitet. Andere, vor allem kleine Städte, beginnen gerade erst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Eine Studie der Uni Potsdam kommt zu dem Schluss, dass noch nicht einmal jede zweite der untersuchten Städte ein Konzept zur Klimaanpassung hat.

Starkregen-Gefahrenkarten

Was die Hochwassergefahr angeht, gibt es neben Gefahrenkarten für Gewässer auch sogenannte Starkregengefahrenkarten, die zeigen, was bei starkem Niederschlag in einer bestimmten Gemeinde passiert. Solche Karten erstellt Assmann bei der Firma Geomer, gemeinsam mit den Kommunen. Computermodelle berechnen dabei, wie viel Wasser versickern kann und wo der Rest hinfließt. Mit diesen Informationen können Maßnahmen besser geplant werden. Auch die Bürger:innen könnten sich dann besser auf ein Hochwasser vorbereiten. Bisher haben aber nur manche Kommunen solche Starkregengefahrenkarten.

Auch mehr Parks und Grünflächen helfen gegen Gefahren durch den Klimawandel. Im Hochwasserschutz gibt es beispielsweise das Konzept der Schwammstädte – dabei werden Städte so geplant, dass möglichst viel Regenwasser im Boden versickern kann und Kanalisationen nicht so schnell überlastet werden. Allgemein sollte Hochwasserschutz bei der Stadtplanung eine größere Rolle spielen, empfiehlt Wasserschutzexperte Niemann. “Neue Häuser und Quartiere sollten wassersensibel geplant werden”, sagt er. “Mögliche Gefahren durch Hochwasser und Starkregen sollten von Anfang an mitgeplant werden.”

Kühlende Elemente gegen Hitzewellen

Mehr grüne Flächen in den Städten, mehr Bäume und begrünte Fassaden und Dächer könnten aber auch gegen Hitzewellen helfen. Denn Bäume spenden Schatten und alle Pflanzen verdunsten Feuchtigkeit, dadurch wird es kühler. Diesen Effekt kann man beim Berliner Tiergarten sogar noch in einem Kilometer Entfernung messen. Die Kühlung und Befeuchtung durch eine Allee kann man noch in 100 bis 200 Meter Entfernung spüren.

Zudem könnte Parkraum abgebaut werden. Das Umweltbundesamt fordert sogar, zwei von drei Parkplätzen abzubauen. Die wertvollen Flächen stünden dann für die Begrünung oder den Fußgängern zur Verfügung.

Eine weitere Idee: Städte könnten abgekühlt werden, indem Fassaden heller gestrichen werden, häufig sind sie eher dunkel. Die Menschen in Südeuropa machen es uns vor: Dort sind die meisten Fassaden weiß, sie reflektieren das Sonnenlicht und heizen sich nicht so sehr auf.

Autor:innen: Marcus Schwandner, Lena Puttfarcken