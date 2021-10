Ist das noch Wetter oder schon Klimawandel?

Fazit

🌡️ Für die Temperatur bedeutet das: Es wird immer wärmer

Ungewöhnlich warme und regnerische Tage im Winter und extrem heiße, trockene Tage im Sommer werden immer häufiger. Für sich betrachtet sind solche Tage Ausreißer, aber durch die Erderwärmung werden sie mehr und mehr zur Regel.

Seit den 1970er-Jahren ist in Deutschland jedes Jahrzehnt wärmer als das vorherige. Die Jahre 2011-2020 waren das bisher wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Wetter Auswertungen im Jahr 1881.

Zur Erinnerung: Im Klimaabkommen von Paris wurde vereinbart, die Erderwärmung bis 2100 auf unter 2°C zu begrenzen. Noch besser: 1,5 °C – seit vorindustrieller Zeit (1881). Das bezieht sich auf die weltweite Durchschnittstemperatur – regional kann der Temperaturanstieg also höher oder niedriger sein. Allein bisher ist die Temperatur weltweit um 1,1°C gestiegen, das hat der Weltklimarat in seinem jüngsten Bericht herausgestellt.

🌧️ Für den Niederschlag bedeutet das: Es wird nasser und trockener

In Deutschland nehmen die Niederschläge seit Jahrzehnten durchschnittlich zu. Die mittlere Niederschlagsmenge pro Jahr ist seit 1881 in Deutschland um rund 10 Prozent gestiegen. Dieser Trend lässt sich in fast allen Jahreszeiten beobachten, am stärksten in den Wintermonaten. Die Sommermonate bilden dagegen die Ausnahme: Da regnet es immer weniger.

Das ist ein Problem, denn so kommt es zu mehr Dürren im Sommer. Meteorologisch spricht man schon von einer Dürre, wenn es ein bis zwei Monate trockener ist als üblich. Davon erholen sich insbesondere die Böden erst nach Monaten und auch nur, wenn der richtige Regen fällt. Heftige Schauer helfen da erstmal nicht: Gerade wenn der Boden sehr trocken ist, kann er schlechter Wasser aufnehmen – schon gar keine großen Regenmengen. Am besten kann er Wasser speichern, wenn es lange und gleichmäßig zur Verfügung steht. Heißt: Wenn es tage- bis wochenlang moderat regnet.

Was bedeutet das alles für uns?

Was diese klimatischen Veränderungen – also steigende Temperaturen, trockenere Sommer und verregnete Winter – für konkrete Folgen haben, kannst du hier lesen:

Gesundheit: Steigen die Temperaturen, nehmen Hitzewellen und Infektionskrankheiten zu. Die Folgen spüren wir schon jetzt. Mehr dazu im Artikel Wie der Klimawandel unsere Gesundheit gefährdet.

Steigen die Temperaturen, nehmen Hitzewellen und Infektionskrankheiten zu. Die Folgen spüren wir schon jetzt. Mehr dazu im Artikel Wie der Klimawandel unsere Gesundheit gefährdet. Dürre: Hitze, Sonne und kein Wasser – der Boden vertrocknet und mit ihm die Pflanzen. Doch nur der richtige Regen kann retten. Mehr dazu im Artikel Darum ist eine Dürre für den Boden fatal.

Hitze, Sonne und kein Wasser – der Boden vertrocknet und mit ihm die Pflanzen. Doch nur der richtige Regen kann retten. Mehr dazu im Artikel Darum ist eine Dürre für den Boden fatal. Stadtplanung: Starkregen, Hochwasser und heiße, trockene Sommer: Längst hat der Klimawandel auch die Städte erreicht. Mehr dazu im Artikel So müssen sich Städte auf die Klimakrise vorbereiten.

Team: Lara Schwenner, Saskia Gerhard, Andrea Wille, Gregor Aisch, Jannes Höke

Wir bedanken uns bei Florian Imbery vom DWD für die freundliche Beratung.