Sand – 18 Kilogramm verbrauchst du pro Tag

Sand – ein unentbehrlicher Rohstoff

“Gibt es wie Sand am Meer” – die Aussage wird traurig wenn der Protagonist des Satzes, der Sand, selbst nicht mehr wie Sand am Meer existiert. Zugegeben, das klingt erstmal sehr abwegig, gibt es doch sehr wohl sehr viel Sand, dort wo wir Urlaub machen um Sonnen zu tanken zum Beispiel.

Ruft man sich allerdings ins Gewissen, dass Sand nicht nur dafür da ist, um ein Handtuch darauf auszubreiten oder eine fantastische Sandburg zu bauen, wird einem schnell bewusst: Sand als Rohstoff ist überall und, ja, dieser Rohstoff kann doch äußerst schnell knapp werden. Die kleinen Körner werden zu Kostbarkeiten …

Und das Argument: Hey, wir haben doch unzählige, riesige Wüsten. Da liegt doch Sand. “Gibt es wie Sand in der Wüste”. Das zieht leider nicht, denn der Sand in unseren Wüsten ist vom Wind zu glatt abgeschliffen, um ihn in Beton, Mikrochips oder Glas zu verarbeiten. Er verhakt sich nicht, darunter leidet die Haftung der Körner.

Durch die große Nachfrage an dem Rohstoff hat sich eine richtige Mafia gebildet. Ein Beispiel: 2008, Jamaika. Der 400 Meter lange Strand von Coral Springs ist spurlos verschwunden. Was ist passiert? Der Strand wurde ganz einfach abtransportiert – in 500 LKW-Ladungen. Die Täter wurden nie gefasst.

Unser Leben ist also buchstäblich auf Sand gebaut. Allein ein Einfamilienhaus braucht 200 Tonnen des Rohstoffs. Darunter leiden vor allem die Weltmeere, denn riesige Staubsauger fördern den Rohstoff vom Grund des Meeres. Dabei werden nicht nur Ökosysteme zerstört – auch Leben werden beendet. Denn ein Sauger macht keinen Unterschied zwischen Tieren und Körnern. Der fehlende Boden wird dann durch Wellen- und Windbewegungen natürlich wieder aufgeschüttet. Das kann verheerende Folgen für Strände und Inseln haben, dessen Küsten ganz einfach von der Natur abgetragen werden. So können ganze Sandinseln verschwinden – vom Erdboden verschluckt trifft es hier ziemlich genau.