Mathematikunterricht – ist das wichtig oder kann das weg?

Warum ist Mathe in der Schule oft so uncool?

Gemessen an der Wichtigkeit, die Bildungswissenschaftler dem Fach beimessen, muss man sagen: Da ist in den Schulen – sowohl bei SchülerInnen als auch bei den Lehrkräften durchaus noch Luft nach oben.So fasst es Andreas Schleicher zusammen: „Deutschland liegt im guten Mittelfeld.“ Schüler und Schülerinnen in Deutschland sind nach Schleichers Untersuchungen besser darin, mathematisches Fachwissen zu reproduzieren als „komplexe mathematische Probleme zu erarbeiten.“ Und das werde zunehmend zum Problem, so der PISA-Papst. Denn: „Die moderne Welt belohnt uns nicht mehr nur für das was wir wissen, sondern für das was wir mit dem, was wir wissen, tun können.“

Zwar habe sich durch die Einführung von Bildungsstandards und Vergleichstests wie PISA (Internationale Schulleistungsuntersuchungen bei 15-Jährigen) und TIMMS (naturwissenschaftliches Verständnis bei Grundschülern) schon einiges positiv verändert, aber das reicht noch nicht aus.

„Die Kompetenzorientierung sollte dafür sorgen, dass die Schüler gerade nicht – wie noch in den 1990er Jahren üblich – Fertigkeiten abspulen, ohne die Inhalte zu verstehen“, erklärt Claudia Abjörnson. Die Diskussion um das Mathe-Abitur zeige aber, dass bestimmte Kompetenzen in solchen Prüfungen nicht so gut abgefragt werden können wie im Unterricht – etwa die Kompetenz des „mathematischen Kommunizierens“. Dabei geht es darum, Lösungswege zu erkennen und zu erarbeiten, mathematische Sachverhalte darlegen zu können und die eigene Vorgehensweise zu dokumentieren.