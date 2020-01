Darum sind Kinder begehrte Werbekunden

Kinder nehmen Werbung anders wahr als Erwachsene

Werbung spricht Emotionen an

Kinder sind neugierig, lernwillig – und leicht zu beeinflussen. Tagtäglich sind sie vielen Versuchungen ausgesetzt: Hier der Werbespot für fruchtig-bunte Süßigkeiten, dort eine Zeitschrift mit Spielzeug und zum Einkauf gibt es noch tolle Aufkleber oder Sammelfiguren an der Supermarktkasse.Was bei Eltern zu Augenrollen und Seufzern führt, lässt Kinderaugen leuchten. Die Sprösslinge sind perfekte Empfänger für Werbung aller Art. Warum ist das so?

Das Forschungsgebiet des Neuromarketing konzentriert sich auf die Vorgänge im Gehirn, die beim Konsumenten ablaufen. Zahlreiche Areale des Gehirns reagieren auf Werbebotschaften, verarbeiten und bewerten sie. Insbesondere emotionale Werbung aktiviert dabei das Belohnungssystem. Bevor wir nun aber in den nächsten Laden rennen und das gerade Gesehene kaufen, schieben andere Hirnstrukturen dem einen Riegel vor. Der präfrontale Kortex etwa erlaubt eine kognitive Handlungsplanung und reguliert Emotionen, und ermöglicht zudem Selbstkontrolle.

Kinder durchlaufen verschiedene Phasen der kognitiven Entwicklung

Um Werbeaussagen als solche zu verstehen, müssen Kinder erst einmal unterscheiden lernen: Was ist Kindersendung, was ist kommerzielle Werbung? Das klingt banal, überfordert jedoch die kognitiven Fähigkeiten eines Kleinkindes. Vierjährige verstehen nicht, dass Werbung Werbung ist, selbst wenn im Fernsehen entsprechende Hinweise wie “Und jetzt kommt die Werbung” eingespielt werden. Dementsprechend nehmen sie die Informationshäppchen auch auf. Versprechen diese: “Diese Weingummis sind nicht nur lecker, sondern auch super-gesund, weil sie Vitamine enthalten”, dann stellen sie diese Aussage nicht infrage.

“Die Absichten von Werbung verstehen Kinder im Vorschulalter noch nicht, weil sie sich hierfür in die mentalen Vorgänge anderer Personen hineinversetzen müssten”, erklärt Dr. Sabine Völkel. Am Institut für Medienforschung an der Technischen Universität Chemnitz forscht sie zu Medien- und Werbekompetenz bei Kindern sowie frühkindlichem Bildverstehen.

Für ein Kleinkind gibt es nur die eigene Wahrheit

Für Kinder bis etwa fünf Jahren existiert also nur eine Wahrheit – und zwar die eigene, die in ihren Augen automatisch auch die Realität der anderen Menschen ist. Folglich nennt sich diese Entwicklungsphase die egozentrische Phase.

In dieser Zeit reift das kindliche Gehirn und mit ihm der präfrontale Kortex. Erst mit etwa sieben oder acht Jahren gelingt es Kindern dann, anderen Menschen eigene Realitäten oder Perspektiven zuzugestehen und somit auch unterschiedliche Motive. Diese kognitiven Fähigkeiten nennen sich “Theory of Mind” und sind ein komplexer Entwicklungsprozess, der sich etliche Jahre hinzieht. Erst jetzt begreifen die Kinder die Intention hinter der Werbung, verstehen sie als Kaufempfehlung und können sie kritisch hinterfragen.

Schwieriger wird es, wenn Produkte als Lebensgefühl verkauft oder mittels Produktplatzierungen in sozialen Medien beworben werden. Derart subtile Werbebotschaften durchschauen Kinder erst ab einem Alter von etwa zehn oder elf Jahren.