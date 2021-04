Darum haben wir alle Vorurteile

Darum sollten wir drüber sprechen:

Vorurteile beeinflussen unser Verhalten und wir werden sie nur schwer wieder los.

Ob gerechtfertigt oder nicht, wir richten unser Verhalten häufig nach den Stereotypen aus, die wir in unserem Gegenüber sehen, sagt Juliane Degner, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Hamburg. “Stereotype beeinflussen unsere Handlungen – selbst, wenn wir das gar nicht wollen.“

Das legen verschiedene Studien nahe. So werden etwa in den USA Afro-Amerikanerinnen und Afro-Amerikaner in Gerichtsverfahren durchschnittlich strenger bestraft – und sie erhalten eher ein Todesurteil. Dabei ist natürlich die Frage, ob das nicht eher einer sehr bewussten Diskriminierung geschuldet ist. Aber auch in anderen Situationen kommen Stereotype zum Tragen, etwa bei politischen Wahlen. Hier zählt offenbar tatsächlich, wie kompetent eine Person aussieht. Das legt eine Untersuchung nahe: Studienteilnehmende sollten die Kompetenz von auf Fotos abgebildeten Personen bewerten. Diese Ergebnisse verglich das Forschungsteam mit echten Wahlergebnissen oder mit fiktiven Wahlen einer zweiten Gruppe. Worin genau die Kompetenz sich zeigen soll, erfahren wir aus diesen Daten allerdings nicht. Eine andere Studie schränkt zudem ein: Der Einfluss des Aussehens ist vor allem bei Wählern stark, die sich wenig mit Politik auskennen und häufig fernsehen.

Die verschiedenen Stereotypen lassen sich außerdem nicht einfach voneinander trennen und beeinflussen sich teils gegenseitig. Besonders deutlich sehen wir das bei Vergleichen von Menschen unterschiedlicher Kulturen oder (vermeintlicher) sozialer Gruppen. Denken wir an das “Babyface”: Weiße Männer mit einem solchen Stereotyp haben oft weniger Erfolg in der Führung von Unternehmen. Bei Schwarzen Männern scheint ein Babyface stattdessen sogar eher zu größerem Erfolg beizutragen. Der Studie zufolge wirken die freundlichen, weichen Konturen dem Stereotyp eines “gefährlichen Schwarzen” entgegen.

Stabile Stereotype

Haben wir erst einmal bestimmte Vorstellungen gebildet, werden wir sie schwer wieder los. Dazu tragen verschiedene Mechanismen bei. So verarbeiten wir Informationen schematisch, sagt Hans-Peter Erb: “Jeder weiß, wie ein Abend im Restaurant abläuft. Erzählt also ein Freund von einem Restaurantbesuch, haben wir automatisch ein Bild vom Ablauf.” Solange wir also keinen detaillierten Bericht bekommen, der den Abend anders darstellt, sehen wir unser Schema bestätigt und festigen unsere Vorstellung so.

Unser Gehirn verarbeitet Informationen zudem automatisch auf eine Weise, die Stereotypen unterstützt. So sucht es eher nach Dingen, die unsere Ansichten bestätigen, anstatt sie zu widerlegen – das nennt sich “positiver Hypothesentest”. Menschen, die nicht in unser Weltbild passen, ordnet das Gehirn außerdem oft in eine andere Kategorie ein.

Denken wir an das Stereotyp der pünktlichen Deutschen. Wir kennen vermutlich alle wunderbare Gegenbeispiele, aber dennoch werden wir von Menschen aus anderen Ländern häufig als besonders pünktlich eingeschätzt. Erscheint aber jemand aus Deutschland als unpünktlich, kann sie oder er unbewusst mental in die Unterkategorie “unpünktliche Deutsche” gesteckt werden – ein Ort für alle Abweichungen von unseren Einstellungen. Da alle Unpünktlichen aus der Kategorie “Deutsche” entfernt wurden, verfestigt sich folglich das Stereotyp “Deutsche sind pünktlich”. Widersprüche, die automatisch als Ausnahmen abgelegt werden, ändern somit die Stereotypen nicht.

Wir können zudem selbst dazu beitragen, unsere Vorhersagen über eine Person wahr werden zu lassen, durch selbsterfüllende Prophezeiungen. “Gehe ich mit der Einstellung in ein Gespräch, dass mein Gegenüber unnahbar und unfreundlich ist, werde ich mich ihm gegenüber entsprechend verhalten”, erklärt Hans-Peter Erb. “Meine eher ablehnende Haltung wird er oft unbewusst wahrnehmen, was wiederum sein Verhalten beeinflusst: Er wird also unfreundlich reagieren.”