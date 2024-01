Depressionen: Das kann dir jetzt helfen

Wenn du glaubst, selbst an einer Depression erkrankt zu sein, ist es wichtig, so schnell wie möglich Hilfe zu suchen. Du kannst Freund:innen oder Familienmitglieder darum bitten, dich dabei zu unterstützen. Am einfachsten ist es, zuerst einenzu vereinbaren. Hausärzt:innen können erste Ratschläge geben, dich bei der Suche nach einer Psychotherapie unterstützen und gegebenenfalls Medikamente verschreiben.

Wenn jemand in eurem Umfeld glaubt, eine Depression zu haben, helfen solche Sätze übrigens eher nicht:

„Mach doch mal Urlaub“

„Du hast doch gar keinen Grund, eine Depression zu haben“

„Kopf hoch, das wird schon wieder“

Besser hilft, wenn ihr der Person das Gefühl gebt, für sie da zu sein – ohne Vorwürfe oder gut gemeinte Tipps. Ihr könnt auch dabei helfen, Arzttermine zu vereinbaren, die Person dorthin begleiten oder sie bei der Suche nach Psychotherapeut:innen oder Psychiater:innen unterstützen.