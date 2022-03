Quarks Daily Spezial Folge 38 -Was Du über Depressionen wissen solltest

Was genau ist eine Depression?

Schon der allgemeine Sprachgebrauch sorgt für Missverständnisse: Wir sagen schnell mal „ich bin deprimiert“, wenn wir eine alltägliche Stimmungsschwankung, ein Stimmungstief meinen.

Eine Depression im medizinischen Sinne aber ist etwas anderes: denn die Depression ist eine richtige Krankheit, die den Betroffenen wirklich viel Leid bringt, die man aber auch gut diagnostizieren und behandeln kann.

In Deutschland erkranken jedes Jahr 5,3 Millionen Menschen an einer Depression, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Krankheit ist gefährlich, sogar lebensbedrohlich – denn im schlimmsten Fall kann sie zum Tod durch Suizid führen. Zum Glück ist in den letzten 40 Jahren die Zahl der Suizide in Deutschland um über die Hälfte zurückgegangen (von 1981: 19.000 auf 2021: 9.000 pro Jahr), weil sich inzwischen viel mehr Menschen Hilfe holen.

Diagnose Depression

Für Betroffene oder auch Angehörige ist es gar nicht so leicht, eine Depression zu erkennen, denn sie kann ziemlich unterschiedliche Symptome haben. Erste Anlaufstelle kann der Hausarzt oder die Fachärztin sein – in dem Fall eine Psychiaterin oder ein psychologischer Psychotherapeut.

Er/Sie schaut, ob mindestens zwei von drei Hauptsymptome der Depression durchgehend über mindestens zwei Wochen vorhanden sind. „Depression“ kommt vom lateinischen „deprimere“, also „niederdrücken“, und das drückt sich auch in den drei Kernsymptomen aus:

Unfähigkeit, Freude zu empfinden:

-> Oder überhaupt etwas zu empfinden, manche Patienten sagen auch, sie können nicht einmal mehr traurig sein.

-> Die Patienten wirken wie „eingefroren“, unfähig irgendetwas zu empfinden

Antriebslosigkeit: à Alles fühlt sich so an, als würde man gegen einen großen Widerstand kämpfen müssen.

-> Man kann sich zu nichts mehr aufraffen, alles fällt unheimlich schwer – schon das Aufstehen am Morgen zum Beispiel. Oder ganz alltägliche Dinge wie Einkaufen gehen.

Erschöpfung:

-> Man ist unglaublich müde, aber nicht im Sinne von schläfrig, ganz im Gegenteil – depressive Menschen können meist nicht gut schlafen – sondern müde im Sinne von erschöpft. Und trotz dieser Erschöpfung ist man innerlich permanent total angespannt.

Meistens zeigen Depressive aber noch mehr Symptome, die ganz unterschiedlich sein können. Dazu zählen:

Appetitlosigkeit

Schlafstörungen

Schuldgefühle

Sozialer Rückzug

Hoffnungslosigkeit

Konzentrationsschwächen

Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen

Aggressionen

Körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Herz-Kreislauf-Beschwerden, ohne dass es eine körperliche Ursache dafür gibt

Gerade die Antriebslosigkeit und die Erschöpfung sind für Außenstehende oft schwer nachzuvollziehen. Ratschläge wie „Jetzt raff‘ dich halt auf“ oder „Mach halt mal Urlaub, einen Spaziergang, schlaf dich mal aus“ helfen bei einer Depression genauso wenig, wie bei einem Herzinfarkt. Denn die Depression ist eine richtige Krankheit und keine Charakterschwäche. Und sie geht nicht durch Spazieren oder mal Ausschlafen weg.