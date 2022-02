Quarks Daily Spezial Folge 35 – Warum Grüne Gentechnik ökologisch sein kann

Weltweit nutzen immer mehr Landwirte genmanipuliertes Saatgut. Doch Europas Konsument:innen lehnen diese Form der Pflanzenzüchtung ab. Durch neues genetisches Werkzeug wie die die Genschere Crispr/Cas könnte sich das ändern. Denn die neue Gentechnik schafft Nutzpflanzen, deren Erbgut sich nicht grundsätzlich von konventionell gezüchteten Pflanzen unterscheidet.

Genschere macht Pflanzenzüchtung natürlicher

Gentechnik „im Essen“ hat keinen guten Ruf. Die große Mehrheit der Verbraucher:innen in Europa befürchtet gesundheitliche Risiken, auch wenn zahlreiche Studien die Befürchtungen nicht bestätigt haben. Die Mehrheit der Wissenschaftler:innen steht der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung positiv gegenüber.

Allerdings haben sich in der Vergangenheit, mit herkömmlichen Gentechniken, artfremde Gene in der Umwelt verbreitet, mit bisher unbekannten Folgen. Das ändert sich durch die neue Form der Gentechnik, die bei Forscher:innen noch besser ankommt. Sie wird Genom-Editierung genannt und kommt ohne fremde Gene aus. Der Genschere Crispr/Cas kommt dabei eine besondere Rolle zu.

Aus dem Labor auf den Acker

In der Forschung und in der Medizin finden die neuen Methoden immer weitere Verbreitung. In der Pflanzenzüchtung werden sie angewendet, um Pflanzen vor Schädlingen zu schützen und um Erträge zu steigern. Immer mehr Wissenschaftler:innen hoffen, dass die Genschere Crispr/Cas geeignet ist, um Gentechnologie und Ökologie miteinander zu versöhnen. Mit Crispr/Cas können Pflanzenzüchter:innen gezielt kleinste genetische Veränderungen im Erbgut von Nutzpflanzen vornehmen. Die Genschere kann gezielte Schnitte setzen oder einzelne Bausteine im Erbgut austauschen.