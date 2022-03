Quarks Daily Spezial Folge 37 – Leitungswasser – Darum ist es besser als Mineralwasser

Strenge Grenzwerte für Schadstoffe im Leitungswasser

Für Leitungswasser gelten in Bezug auf Schadstoffe deutlich strengere Grenzwerte als für andere Lebensmittel. Denn Wasser trinken wir ein Leben lang, jeden Tag. Da darf nichts gesundheitlich Bedenkliches enthalten sein.

Geregelt wird das in Deutschland über die Trinkwasserverordnung. Die Wasserversorger stellen die Qualität des Trinkwassers sicher. Mit regelmäßigen Probenentnahmen rund um die Trinkwasserbrunnen, am Ausgang des Wasserwerks und auch an verschiedenen Stellen im Leitungsnetz. Auch eine ausgeklügelte und hochdigitalisierte Pumpensteuerung garantiert die ausgezeichnete Wasserqualität – denn ein konstanter Druck im Leitungsnetz verhindert Rohrbrüche, und so offene Stellen im Netz, an denen Verunreinigungen eingetragen werden könnten.

Regelmäßige Berichte des Umweltbundesamts (UBA) bestätigen, dass wir uns keine Sorgen um die Qualität unseres Trinkwassers machen müssen: 99 Prozent aller Proben halten die Grenzwerte ein.

Kaum Medikamentenrückstände, wenig Nitrat

70 Prozent des Trinkwassers in Deutschland wird aus Grundwasser gewonnen. Der Rest kommt aus Quellen, Oberflächengewässern wie Talsperren oder aus Brunnen in Ufernähe eines Flusses. Das Wasserwerk verlässt das Trinkwasser in hoher Qualität und als gesundheitlich unbedenkliches Lebensmittel.

Medikamentenrückstände finden sich dabei kaum. Die Mengen sind so verschwindend gering, dass wir einen ganzen See austrinken müssten, um auf eine wirksame Dosis zu kommen. Auch mit Nitrat ist das Trinkwasser nicht belastet: Die Grenzwerte werden stets eingehalten. Jedoch ist die Nitratbelastung des Grundwassers durch die intensive Landwirtschaft in einigen Regionen durchaus ein Problem: Das nitratbelastete Wasser muss so lange im Wasserwerk mit nitratfreiem Wasser verdünnt werden, bis es die Grenzwerte wieder unterschreitet.