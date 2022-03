Quarks Daily Spezial Folge 36 – Darum ist Bioplastik keine Alternative

Recyceln ist besser als Kompostieren

Am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg befasst sich Carola Bick mit der gesamten Ökobilanz von Biokunststoffen und weist mit diesem ganzheitlichen Blick darauf hin, dass Kompostierbarkeit ohnehin nur die zweite Wahl sein kann: „Recyceln ist besser als kompostieren, weil das Material nicht verloren geht und es dann wieder genutzt werden kann.“ Kompostieren führe schließlich zur Auflösung, das Material gehe verloren und berge darüber hinaus keinen Mehrwert für den Kompost.

Viel Energie für wenig Nutzen

Für die Beurteilung der Ökobilanz ist wesentlich, wie energieaufwendig die Produktion ist und wie lange die Verpackung im Kreislauf bleibt. Die Pfandflasche könne laut Carola Bick insofern als gutes Beispiel dienen – die Flasche wird schließlich immer wieder als Flasche genutzt. Bei Bio-Plastikverpackungen werde erst sehr viel Energie in den Anbau der Rohstoffe, die Produktion und den Transport investiert, wobei viele Emissionen entstehen – und die Verpackung oder der Becher würden nur ein einziges Mal genutzt. So gut wie nichts werde nach dem Recycling wieder zu einer Verpackung.

Oft sind sogar herkömmliche Kunststoffbecher leichter zu recyceln, wenn sie sortenrein sind. Bei Mischungen aus Bambus, Maisstärke und anderen Stoffen geht das nicht. Kommen dann noch chemische Zusätze hinzu, kann die gesamte Wertstoffsammlung verunreinigt werden und die Wiederverwertung anderer gesammelter Kunststoffe sogar noch erschwert werden.

Bioplastik aus Gemüseabfällen?

Dass die Idee Bioplastik nicht prinzipiell schlecht ist, gibt Carola Bick dennoch zu bedenken. Ein Stoff, der aus den Wurzeln von Chicorée-Salat stammt, könnte zu so einer sinnvollen Form von Bioplastik führen. Ein großer Vorteil ist schon mal, dass es sich dabei um ein Abfallprodukt handelt. Der Grundstoff bindet also keine zusätzlichen Ackerflächen, Wasser, Energie oder Dünger-Ressourcen. Etwa 800.000 Tonnen dieses Abfallproduktes fallen jährlich in Europa an. Und aus diesen Abfällen lässt sich der Stoff Inulin gewinnen, der wiederum zu einem Biokunststoff namens PEF weiterverarbeitet werden kann.

Carola Bick weist auf einige Vorteile dieses Stoffes hin, die sich auch auf die Haltbarkeit der darin verpackten Inhalte auswirken: O-Saft würde sich beispielsweise besonders gut darin halten, man müsse dem PEF hierbei nichts hinzumischen. Das sei bei PET anders und die Mischung erschwere wiederum den Recyclingprozess. „Wenn PEF marktfähig wäre, wäre das ein guter Ansatz, weil man es eben recyceln kann“, so die Expertin.

Industrie zur Kreislaufwirtschaft zwingen

Aber auch bei Verpackungstypen, die einen Verbundstoff benötigen, die also nicht sortenrein sein können, sei Bioplastik unter Umständen sinnvoll: Chipstüten etwa benötigen eine ganz bestimmte Multilayer-Folie, damit die fettigen Chips knusprig bleiben. Könne man hier zumindest einen Teil der Schichten durch Biokunststoffe ersetzen, werde zumindest kein fossiles CO2 frei. Übergangsweise könnte das ein kleiner Vorteil sein.

Ein politischer Lösungsansatz für das Plastikproblem könnte sein, die Industrien zu einem höheren Anteil von Verpackungen zu zwingen, die tatsächlich zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Verpackungen, die nur einmalig genutzt und danach verbrannt werden, massiv verteuert werden müssten. Bis es so weit ist, können Verbraucherinnen und Verbraucher nur versuchen, solche Verpackungen zu vermeiden.

DIE MACHER:INNEN

Katharina Adick ist freie Journalistin. Sie berichtet besonders gerne über Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Gesundheit und über alles, was lebt.

Marlis Schaum tobt sich journalistisch als Host in Quarks Daily und im Radio aus und findet in jedem Fetzen Wissenschaft spannende Geschichten.