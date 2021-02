So verändert sich die Zufriedenheit im Laufe des Lebens

Darum geht’s:

Studien zeigen: Unsere Zufriedenheit verläuft als U-Kurve

Als Kinder und Jugendliche sind wir sehr zufrieden. Wir sind neugierig, begeisterungsfähig und verfolgen mit Ehrgeiz unsere Ziele. Wir sitzen ganz vorne im Wagen der Achterbahn und fahren langsam bis an den höchsten Punkt. Der Sicherheitsgurt sitzt fest und uns kann nichts passieren. Doch danach rasen wir bergab. Ab Mitte 20 werden wir allmählich unzufriedener mit unserem Leben. Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass wir nun mühsam unsere Ziele erreicht haben und Angst bekommen, diese Erfolge zu verlieren. Wir schalten in einen Alarm- und Absicherungsmodus. Spätestens mit Anfang 40 geraten viele in eine Midlife-Crisis. Der vermeintlich sichere Achterbahn-Wagen droht zu entgleisen. Ab 50 Jahren werden wir allmählich zufriedener. Am tiefsten Punkt angelangt, rattert der Waggon unverhofft wieder bergauf. Im hohen Alter sind viele Menschen wieder so zufrieden wie in der Kindheit. Psychologen zufolge sind wir als Senioren gelassener und haben Weisheit und eine Art inneren Frieden erreicht. Bevor wir aus der Achterbahn aussteigen, erreichen wir also noch einmal den höchsten Punkt.

Das Leben ist eine Achterbahn. Was klingt wie ein Postkartenspruch ist laut einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein ziemlich treffender Vergleich. Ganz grob unterteilen Psychologen wie der Glücksforscher Tobias Esch von der Universität Witten-Herdecke unsere Lebenszufriedenheit in drei Abschnitte:

Dass sich die Zufriedenheit im Laufe des Lebens auf diese Weise entwickelt, konnten Forschende in Befragungen tatsächlich bestätigen. In einer Studie von Wissenschaftlern der University of Southern California in den USA antworteten junge Leute auf die Frage „Wie zufrieden bist du?“ innerhalb einer zehnstufigen Skala durchschnittlich mit sieben Punkten. Menschen mittleren Alters kreuzten im Durchschnitt einen Punkt weniger an. Senioren hingegen gaben sogar an, zufriedener zu sein als alle anderen Altersgruppen. In der Soziologie wird dieses Phänomen als Zufriedenheits- oder Wohlbefinden-Paradoxon bezeichnet. Obwohl wir im Alter gebrechlicher werden und unsere Kräfte schwinden, geht es uns besser.

Über das ganze Leben betrachtet verläuft die Zufriedenheit diesen Studien zufolge wie eine u-förmige Kurve. Dieses Konzept wurde von Fachleuten, aber auch in den Medien weit verbreitet: „Die Zufriedenheit hängt vom Alter ab“ und „Wir müssen nur abwarten, bis wir älter sind“, heißt es oft in populärwissenschaftlichen Artikeln zur U-Kurve. Aber stimmt das wirklich? Wird in der zweiten Lebenshälfte automatisch alles besser?