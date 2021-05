Wie sinnvoll ist ein Grundeinkommen wirklich?

Straubhaar vertritt einen Entwurf, in dem es einen Steuersatz von 50 Prozent auf das Einkommen aus der Berufstätigkeit gäbe. Sämtliche Zuschüsse von Arbeitgebern für die Sozialleistungen,wie Kranken- und Pflegeversicherung, würden entfallen.

Die Befürworter sehen die Finanzierbarkeit auch sichergestellt, weil es durch das Grundeinkommen weniger Bürokratie gäbe – wir erinnern uns an Punkt 3, die Verwaltungskosten – und dadurch viel Geld eingespart werden könnte.

Aber…

Die Gegner sagen, dass die Gelder nicht hoch genug wären, um für alle ein Grundeinkommen zu finanzieren. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, es wäre auch gar nicht möglich, Mehreinnahmen aus Steuern einfach hochzurechnen – denn ein Grundeinkommen würde zu Verhaltensänderungen führen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben (mehr dazu gibt’s im Aber).

Diese Änderungen könnten dann wiederum dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen sinken. Damit würde die finanzielle Grundlage des bedingungslosen Grundeinkommens untergraben.

Beispielsweise, wenn viele Unternehmen oder Reiche ins Ausland abwandern, weil die Steuern erhöht wurden. Wenn viele Menschen nicht mehr arbeiten gehen. Oder wenn Unternehmen mit der Einführung auf die Idee kämen, die Löhne zu senken – weil die Existenz der Menschen bereits mit einem staatlichen Einkommen gesichert ist.

Ein weiterer Kritikpunkt: Schwarzarbeit könnte noch attraktiver werden, sofern das Grundeinkommen über steigende Einkommensteuern finanziert wird. Der Anreiz wird dann größer, am Fiskus vorbei zu arbeiten. Schon heute werden jedes Jahr schätzungsweise rund 320 Milliarden Euro illegal erwirtschaftet.

5. Sorgt das Grundeinkommen für mehr Gerechtigkeit?

Die Einkommensschere zwischen Arm und Reich öffnet sich mehr und mehr. Das sehen sowohl Befürworter als auch Gegner des Grundeinkommens. Viele Vertreter beider Lager sind daher für Umverteilung – die Frage ist nur, wie.

Die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sagen, dass alle, die Hilfe benötigen, durch das Grundeinkommen unterstützt würden. Einkommensstarke Personen würden indes steuerlich mehr belastet. Ihr Geld würde an Ärmere umverteilt. Dadurch wird die Ungleichheit zwischen den Beträgen, die Menschen monatlich zur Verfügung haben, geringer.

Somit müssten auch Gutverdienende ein Grundeinkommen erhalten. Es wäre gewissermaßen wie eine „Steuergutschrift“ – die sie im Gegenzug dafür erhalten, dass sie eine höhere Besteuerung in Kauf nehmen müssen.

Zudem würde Umverteilung bislang vor allem zu Lasten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stattfinden. „Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Abgeordnete finanzieren nur teilweise mit“, sagt Ökonom Thomas Straubhaar von der Uni Hamburg. Es sei an der Zeit, die Umverteilung steuerbasiert vorzunehmen, so dass alle Einkommen gleichermaßen zur Finanzierung herangezogen werden.

Allerdings…

Viele Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens bezweifeln dagegen, dass es für Verteilungsgerechtigkeit sorgen kann. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge sagt, dass „Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss“, damit es gerecht zugeht.

Er wirft die Frage auf, warum selbst Milliardäre vom Staat ein monatliches Einkommen erhalten sollten, „während beispielsweise Schwerstbehinderte viel mehr als den für alle Bürger einheitlichen Geldbetrag viel nötiger hätten“.

Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass wohlhabende und reiche Bürger kein Grundeinkommen erhalten – oder es im Rahmen der Steuererhebung wieder abgezogen bekommen. Dann würde das Grundeinkommen aber schon zwei seiner Prämissen widersprechen: Es wäre weder für jeden noch bedingungslos.

Das Grundeinkommen wäre laut seinen Gegnern auch nicht gerecht, weil sich nicht jeder für 1.000 oder 1.500 Euro das Gleiche leisten kann. Wohnkosten beispielsweise sind regional sehr unterschiedlich. Es wäre wenig gerecht, wenn Menschen, die in einer schuldenfreien eigenen Wohnung wohnen, genau so viel bekämen wie Menschen, die hohe Mieten zahlen müssen. Singles wären Paaren und Familien gegenüber benachteiligt, die geringere Wohnkosten pro Person haben.

6. Schafft das Grundeinkommen mehr Gleichberechtigung?

Befürworter des Grundeinkommen machen hingegen deutlich, dass mit dem Grundeinkommen Tätigkeiten aufgewertet würden, die in unserer Leistungsgesellschaft nicht vergütet werden. Beispielsweise könnten die Menschen entscheiden, ob sie sich primär der Sorgearbeit, also ihren Kindern, widmen wollen.

Zudem würde das Grundeinkommen Arbeit flexibler machen. So würde die Gleichberechtigung gestärkt.

Aber…

Gegner des Grundeinkommens sagen, dass es für die Gleichberechtigung eher hinderlich ist. Beispielsweise wäre Sorgearbeit immer noch unbezahlt, wenn alle ein Grundeinkommen erhalten. Und sie bliebe der Erwerbsarbeit immer noch untergeordnet.

Die Erwerbschancen von Männern und Frauen würden so nicht gezielt angeglichen. Damit könnte die Arbeitsteilung, die häufig Frauen benachteiligt, noch verfestigt werden.

7. Gibt es mehr soziale Teilhabe durch ein Grundeinkommen?

Das Grundeinkommen könnte eine Lösung für das Problem sozialer Ausgrenzung durch Erwerbslosigkeit sein. So könnte es die Menschen von der Stigmatisierung als Bedürftige befreien.

Zudem würde das Grundeinkommen einen höheren Anreiz bieten, wieder arbeiten zu gehen. Im bisherigen Sozialsystem werden Leistungen vom Staat gekürzt, sobald Erwerbslose sich etwas dazu verdienen. Die Aufnahme von Arbeit „lohnt“ sich also nicht. Das Grundeinkommen wäre dagegen mit anderen Einkommen kombinierbar.

Allerdings…

Die Gegner glauben jedoch nicht daran, dass eine regelmäßige Geldzahlung ausreicht, um gesellschaftliche Teilhabe und Integration zu gewährleisten. Es fehlen soziale Einbindung, Anerkennung und Selbstbestätigung – vieles davon bekommen Menschen durch ihre Arbeit.

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert zudem, dass Befürworter die „Ermittlung und Prüfung von Bedürftigkeit als solche schon als Repression oder Diskriminierung“ betrachten. Dabei wäre sie erforderlich für einen gerechten Sozialstaat. Denn die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, dass ihre öffentlichen Mittel bei den wirklich Schwachen landen.

8. Ist das Grundeinkommen eine gute Reaktion auf zunehmende Digitalisierung?

Diverse Studien legen nahe, dass Roboter und Künstliche Intelligenz in Zukunft Stellen kosten werden. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Dadurch sinkt der Bedarf an Vollzeitstellen. Die Zahl der Selbstständigen, Teilselbstständige und der Menschen, die nur nach Auftragslage beschäftigt werden, könnte steigen.

Die Befürworter sehen das bedingungslose Grundeinkommen als Möglichkeit, die betroffenen Menschen abzusichern. Wenn es zukünftig nicht mehr genug Arbeit für alle geben sollte, muss man neue Möglichkeiten erwägen.

„Das System des Grundeinkommens ist gemacht für die Beschäftigten der Zukunft, für das Digitalzeitalter, wo Wechsel, Brüche, Auszeiten im Erwerbsleben dazu gehören“, sagt Ökonom Straubhaar.

Dennoch…

Laut DIW-Ökonom Marcel Fratzscher ist jedoch der technologische Wandel „der schlechteste aller Gründe für ein bedingungsloses Grundeinkommen“.

Der Staat sollte daher die Erwerbslosen nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ruhigstellen – sondern ihnen helfen, sich an die neue Situation anzupassen und in andere Jobs zu finden, so Fratzscher. „Denn Digitalisierung und Automatisierung können viele mechanische Tätigkeiten ersetzen, jedoch kaum das, was uns als Mensch ausmacht – nämlich unsere Empathie und Kreativität.“