Welche Werte zu Corona wichtig sind – und was sie aussagen

Was sagen die absoluten Fallzahlen aus?

Die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation sagt, dass für ihre Modell-Rechnungen die absoluten Zahlen durchaus ein guter Anhaltspunkt seien: „Wir können aufgrund der Fallzahlen ganz gut vorhersagen, wie sich die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen in den folgenden zwei bis drei Wochen entwickelt.“

Die absoluten Zahlen geben eine Orientierung, wo wir gerade in der Pandemie stehen. Aber sie haben auch ihre Tücken.

Die Zahlen schwanken im Wochenverlauf, was auch daran liegt, dass viele Fälle nachgemeldet werden. Das Robert Koch-Institut (RKI) mahnt zum Beispiel, dass es vor allem seit Herbst zu sehr unterschiedlichen Meldeintervallen kommt. Im Mittel ist die Zeit, die zwischen dem Erkrankungsbeginn und der Meldung beim RKI verstreicht, von fünf auf sechs bis sechseinhalb Tage gestiegen. Kommt es zu Verzögerungen, wodurch an einem Tag besonders wenige Fälle gemeldet werden, folgt oft am Tag danach eine deutlich höhere Zahl an neu gemeldeten Fällen. Die enthält aber besonders viele Nachmeldungen. Auch der Vermerk, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ans RKI melden, hilft bei der Einordnung nur wenig. Der Vergleich der absoluten Zahlen mit den Meldungen des Vortages ist also nur bedingt aussagekräftig.

Außerdem hängt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen von der Zahl der Getesteten ab. Zum Beginn der Pandemie im Frühjahr wurde nur wenig getestet und es wurden weniger Fälle erfasst. Ein Beispiel: Bis Mitte März waren es weniger als 130.000 Tests pro Woche, bis Ende Oktober ist die Zahl der wöchentlichen Tests auf mehr als 1,5 Millionen gestiegen. Die Zahlen aus dem Herbst lassen sich also nicht mit denen im Frühjahr vergleichen.

Politische Entscheidungen haben Einfluss auf die Zahlen

Aber nicht nur die Zahl der Tests beeinflusst die Anzahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen. Auch politische Entscheidungen spielen eine Rolle. Zum Beispiel wenn sie Veränderungen an der Teststrategie nach sich ziehen. So wurde im Spätsommer beschlossen, vermehrt Reise-Rückkehrer zu testen. Dadurch wurden viele Menschen ohne Symptome getestet. Das half zwar, auch mal die zu erfassen, die asymptomatisch erkrankt waren und sonst nicht aufgefallen wären. Führte aber auch dazu, dass der Anteil der positiven Tests an der Gesamtzahl der Testungen sank.

Seit dem 5. November 2020 gibt es wieder eine neue Teststrategie. Der Grund: Die Labore kommen mit dem Testen nicht hinterher, die Kapazitäten werden knapp. Nach Angaben des RKI sei es nicht möglich, über den Herbst und den Winter alle Personen mit Symptomen wie nur Schnupfen oder Halsschmerzen auf Corona zu testen. Galt für einige Monate die Devise: Testen, Testen, Testen, um möglichst viele Infektionen aufzudecken und Infektionsketten zu unterbrechen, heißt es nun, dass das Testen nicht mehr der Erfassung aller Covid-19-Fälle in Deutschland diene. Nun gebe es diese Ziele:

Fälle mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf rechtzeitig erkennen und therapieren

Erkrankungen bei Kontaktpersonen zu Risikopersonen und -gruppen früh identifizieren und eine Ansteckung verhindern

Ausbrüche verhindern oder zumindest früh erkennen und eindämmen

Erkrankte, die sich viel in sogenannten Clustern bewegen, also regelmäßig mit größeren Personengruppen Kontakt haben, früh erkennen und einer weiteren Verbreitung durch sie vorbeugen

Sollten die Fallzahlen in den kommenden Wochen zurückgehen, könnte ein Grund dafür auch die veränderte Test-Strategie sein.

Der Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagt, dass die Fallzahlen zwar einen Anhaltspunkt zum Infektionsgeschehen bieten. Er bemängelt aber, dass „die Zahl der Infizierten allein nicht genug darüber aussagt, wie viele Menschen wie schwer erkranken, also wie stark wir wirklich betroffen sind.“