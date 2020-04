Ist Feinstaub Schuld an den vielen Todesfällen in Italien?

Aber:

Bewiesen ist das alles nicht

Bislang gehen Wissenschaftler weiterhin von einer Übertragung von Mensch-zu-Mensch aus. Ob man sich auch rein über die Luft infizieren kann und die neuen Viren mehrere Kilometer über Wind und Staubpartikel hinweg infektiös sind, ist nicht geklärt. Die reine Anwesenheit von Viren auf Aerosolen und Partikeln hat für das Ansteckungsrisiko noch nicht viel zu sagen. Viel aussagekräftiger ist, wie hoch die Virenbelastung an Ort und Stelle ist – solange bleibt das Positionspapier nur eine These.

Wissenschaftliche Arbeiten, die einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung und Covid-19 herstellen, gibt es noch nicht. Womöglich könnte eine andere Erklärung als die der italienischer Forscher zutreffender sein: bisherige Studien zeigen, welchen Effekt Feinstaub generell auf die Häufigkeit von Krankenhausbehandlungen und Todesfällen hat – und dabei spielen klinische Symptome von Covid-19 eine wichtige Rolle.

Weniger Feinstaub bedeutet weniger Todesfälle

Die Mehrzahl der Studien sieht einen Zusammenhang zwischen Feinstaub und Lungenentzündungen. Sowohl kurz- als auch langfristige Anstiege der Feinstaubbelastung führen demnach zu mehr Fällen, die im Krankenhaus behandelt werden. Genauso kann eine höhere Konzentration an Feinstaub beeinflussen, wie schwer die Krankheit verläuft und ob sie letztlich tödlich endet. Egal ob in Kanada oder den USA , in Italien oder China – solch übereinstimmende Ergebnisse gibt es aus allen Ländern.

Besonders konkret wird es bei einer Studie, die vor Jahren zum Virus SARS-CoV durchgeführt wurde, das sich Anfang der 2000er Jahre in Asien verbreitet hat. Im Vergleich zu Regionen mit geringer Luftverschmutzung lag das Sterblichkeitsrisiko in Regionen mit moderater Luftverschmutzung um 86 Prozent höher, bei hoher Luftverschmutzung war das Risiko doppelt so hoch. Das Level der Luftverschmutzung wurde dabei am so genannten Air Quality Index gemessen, bei dem selbst ein moderates Level die Grenzwerte schon teilweise um das doppelte übersteigt.

Feinstaub und Viren sind eine schlechte Kombination

Experimentelle Studien an Mäusen deuten darauf hin, dass virale Infektionen im Zusammenhang mit höheren Feinstaubwerten anfangs das Immunsystem unterdrücken und nach circa einer Woche deutlich erhöhte Entzündungswerte auftreten. Das Immunsystem wird durch diese Kombination durcheinander gebracht.

Es ist also denkbar, dass die langfristige Luftverschmutzung beispielsweise in der Lombardei Grundvoraussetzungen dafür schafft, dass Herz und Lunge der (älteren) Bevölkerung bereits vorbelastet sind und neue Virusinfektionen den Krankheitsverlauf verschlechtern.

Lokale Daten können hier bessere Ergebnisse erzeugen, denn über das ganze Land gerechnet liegt die Luftverschmutzung in Deutschland höher als in Italien, Lungenentzündungen treten im Schnitt ebenfalls häufiger auf. Die Luftverschmutzung scheint daher nicht allein schuldig.

Andere Faktoren spielen auch eine Rolle

Die meisten bisherigen Studien zeigen allerdings auch, dass Lungenentzündungen und Atemwegsprobleme bei Kindern durch Feinstaub zunehmen. Bei Covid-19 sind Kinder allerdings besonders selten betroffen bzw . sie zeigen besonders selten Erkrankungssymptome.

Einige Studien sehen auch keinen Zusammenhang zwischen Feinstaub und Erkrankung. Das ist nicht verwunderlich, sondern Teil der wissenschaftlichen Arbeit und hängt beispielsweise mit dem Studiendesign zusammen. Interessant ist, dass oftmals nicht gesondert beachtet wurde, ob es sich bei den Patienten um Raucher handelte. Rauchen gilt als wichtiger Risikofaktor für Atemwegsbeschwerden, wie sie auch bei Covid-19 vorkommen. Raucher erleiden weit häufiger eine Lungenentzündung als Nichtraucher. Ebenso haben Raucher ein höheres Risiko an Herz-Kreislauferkrankungen zu leiden – die wieder als wichtige und gefährliche Vorerkrankung für Covid-19 gelten. Die überwältigende Mehrheit der Todesfälle mit SARS-CoV-2 in Italien haben laut Gesundheitsministerium eine bis drei Co-Morbiditäten gehabt.

Für die Verbreitung und Versorgung sind andere Gründe wichtiger

Ohne wirklich wissenschaftliche Untersuchungen bleiben derzeit zu viele Faktoren unberücksichtigt. Gerade das Zusammenspiel könnte ausschlaggebend sein: In Norditalien ist die Bevölkerung besonders alt, ein großer Teil gesundheitlich vorbelastet, der soziale Umgang ist ein anderer, möglicherweise hat selbst die Begrüßung einen Effekt darauf, wie schnell sich die Krankheit verbreitet hat. Außerdem leben viel mehr ältere Menschen noch im Familienverbun – und zuletzt feiert noch Tausende Fußballanhänger gemeinsam den Fußballsieg der norditalienischen Stadt Bergamo.

Ebenso wichtig werden sowohl die Kapazität als auch das Management der Intensivbetten gewesen sein. Die Ausstattung der Krankenhäuser in Italien ist im Schnitt schlechter als in anderen europäischen Ländern, möglicherweise auch die Basishygiene. Auch vergangene Grippewellen haben die Kliniken extrem belastet. Analysen der ersten Epidemie-Wochen in Italien zeigen, dass schon zuvor mehr als 80 Prozent der Intensivbetten belegt waren. Sehr schnell haben die zusätzlichen Fälle die Kapazität überschritten.

All diese Faktoren sind wichtig – aber keine einzige wird ganz allein den Unterschied machen. Das zeigt sich anhand der anderen Länder: Beispielsweise ist auch die Bevölkerung in Japan sehr alt, in China und Wuhan die Luftqualität schlecht, in Frankreich liegt die Zahl der Intensivbetten pro 100.000 Einwohner ähnlich hoch oder eben niedrig. Zusammengenommen werden alle Risikofaktoren aber zu einem Problem. Wie groß der Anteil jedes einzelnen Faktors ist, lässt sich äußerst schwer berechnen.