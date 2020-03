Darum sollten wir häufiger gemeinsam essen

Aber:

In guter Gesellschaft essen wir mehr

Man kennt das: Susanne hat Geburtstag und ihre sieben besten Freunde zum Essen zu sich eingeladen. Für acht Menschen kocht man nicht jeden Tag, und Susanne möchte auf keinen Fall, dass es nicht reicht. Also kocht sie viel.

Die Freunde treffen ein, laden ihre Teller voll und fangen an zu essen. Die Stimmung ist gut, manche haben sich länger nicht gesehen und man hat sich viel zu erzählen. Während einer spricht, hören die anderen zu und werfen hin und wieder etwas ein. Einer sagt: ”Mann, bin ich vollgegessen!” Daraufhin ein anderer: ”Ist doch Susannes Geburtstag, da macht es doch nix, uns allen geht es doch so.” Alle lachen, und dann bringt Susanne auch noch Nachtisch. Erst greift einer zu, dann alle. “Na, wenn du noch was nimmst…” Am Ende haben alle deutlich mehr verspeist, als wenn sie allein zu Hause gegessen hätten.

Je länger wir zusammen sitzen, desto mehr essen wir

Jeder von uns kennt diese Situation. Auch wissenschaftlich ist sie belegt: Studien haben gezeigt, dass die Menge an Essen, die man zu sich nimmt, mit der Größe der Gruppe wächst, vor allem aber mit der Zeitdauer, die man am Tisch verbringt. Woran liegt das?

Je größer die Gruppe, desto mehr Speisen werden serviert oder bestellt. Die Menge ist dabei nicht proportional zur Personenzahl, sondern steigt stärker an. In unserem Beispiel möchte Susanne eine gute Gastgeberin sein, kann die Menge aber schlechter kalkulieren und kocht deshalb mehr als reichlich. Bei einem großen Angebot nimmt man sich instinktiv mehr auf den Teller. In der Regel essen wir unsere Teller dann auch leer, aus Höflichkeit, Erziehung oder weil unser evolutionäres Ich vorschlägt, für die möglicherweise kommende Hungerzeit vorzusorgen, solange Gelegenheit ist.

In größeren Gruppen, die nicht wild durcheinanderreden, hat man üblicherweise auch viel Zeit, den anderen zuzuhören und dabei immer weiterzuessen. Ein Treffen einer großen Gruppe ist außerdem etwas Besonderes: Es kommt die Stimmung eines Festgelages auf, und oft ist es ja auch ein festlicher Anlass. In diesem Zusammenhang wird das “über den Hunger essen” dann nicht nur gesellschaftlich akzeptiert sondern sogar gegenseitig verstärkt: Wenn es alle machen, kann es ja nicht völlig falsch sein, und man möchte ja auch den Anlass oder den Koch gebührend würdigen. Wir nutzen eine solche Situation unbewusst als Entschuldigung, um viel zu essen, wie es uns biologisch eigentlich naheliegt.

Wichtig: Der Wohlfühlfaktor

Diese Effekte sind wiederholt gezeigt worden. Wichtig ist aber dabei: So läuft es nur in Gruppen, in denen wir uns wohlfühlen. Wollen wir die Gruppe beeindrucken, essen wir nicht mehr, wir wollen schließlich nicht verfressen wirken.

Gemeinsames Essen verführt uns also dazu, viel zu essen. Andererseits gehen Susanne und ihre Freunde aus dem gemeinsamen Abend zwar vollgegessen aber sicher auch glücklich und sozial noch enger verbunden heraus.