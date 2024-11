Grippeimpfung: Das bringt sie dir

Ist eine Grippeimpfung sinnvoll?

Die jährliche Grippeimpfung dient einerseits dem persönlichen Schutz, soll aber auch die Weiterverbreitung des Virus eindämmen. Weil sich Grippeviren schnell verändern können, wird der Impfstoff gegen die saisonale Influenza jedes Jahr neu zusammengestellt. In Deutschland untersuchen die Expertinnen und Experten des Nationalen Referenzzentrums (NRZ) für Influenzaviren, das am RKI angedockt ist, regelmäßig die zirkulierenden Influenza-Viren und leitet die Informationen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter.

Die WHO entwickelt daraus – sowie aus ähnlichen Daten aus anderen Ländern auf der Nordhalbkugel – in etwa zu Beginn eines Jahres die entsprechenden Antigenkombinationen für die saisonalen Impfstoffe.

Für die Saison 2024/2025 hat die WHO drei Virenstämme (zwei Influenza A und ein Influenza B-Stamm) für die Grippeimpfung empfohlen.

Bis ausreichend Impfdosen hergestellt sind, dauert es mehrere Monate. In dieser Zeit können die hoch variablen Grippeviren sich weiter verändern.

Die Wirksamkeit variiert

Wie wahrscheinlich es ist, dass diese Zusammenstellung auch wirksam vor Influenza schützt, ist schwer vorherzusagen. Es kann beispielsweise sein, dass ein Virenstamm zirkuliert, der im Impfstoff gar nicht enthalten ist. Oder dass ein Virenstamm, der in der Impfung enthalten ist, gar nicht oder gar nicht so stark auftritt. Grippeviren können sich auch während der Saison verändern – was auch Einfluss auf die Effektivität der Impfung haben kann.

Aus Daten aus Europa und den USA geht hervor, dass zwischen 20 und 60 Prozent der geimpften Personen, die an Influenza erkrankten, keinen Arzt aufsuchen mussten. Diese Zahlen beziehen sich auf die Jahre 2010/11 bis 2019/20. Auch wenn die Impfung nicht jeden vollständig vor einer Infektion schützt, zeigen die Zahlen, dass sie in vielen Fällen schwere Krankheitsverläufe verhindern kann.

Unterschiede in den Altersgruppen

Die Effektivität der Impfstoffe variiert stark. In der Saison 23/24 war die Impfeffektivität bei durchschnittlich 39 Prozent. Das RKI selbst bezeichnet diese Effektivität als "moderat".

Ältere Menschen besonders gefährdet

Da Influenza nicht meldepflichtig ist und auch nur wenige Menschen, die an einer Atemwegserkrankung leiden, auf Influenza-Viren getestet werden, lässt sich die Wirksamkeit der Impfstoffe erst rückwirkend ermitteln. Das RKI verdeutlicht die mittlere Wirksamkeit der Grippeimpfung anhand eines Beispiels: Würden in einer Grippesaison von 100 ungeimpften Erwachsenen etwa 10 an Grippe erkranken, wären es bei einer mittleren Impfwirksamkeit von 39 Prozent nur noch etwa 6 Erkrankte.

Bei älteren Menschen ist die Immunantwort oft schwächer, was zu einem verringerten Infektionsschutz führt. Das liegt vermutlich daran, dass mit zunehmendem Alter das Immunsystem nicht mehr so leistungsfähig ist, Fachleute sprechen dann von Immunoseneszenz.