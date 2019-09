Darum wissen wir viel zu wenig über Tampons und Co.

Aber:

Ein paar Erkenntnisse gibt es

1. Das Toxische Schocksyndrom

Aus den mageren Ergebnissen ihrer Studienrecherche fassen die Autoren der amerikanischen Übersichts-Arbeit zusammen: Menstruationstassen sammeln das Menstruationsblut so gut wie Tampons und sie sind so sicher wie Tampons. Sie scheinen finanziell günstiger zu sein und ökologisch sinnvoll. In drei spezielleren Gesichtspunkten lohnt ein detaillierterer Blick.

Es steht auf jeder Tampon-Schachtel: In sehr seltenen Fällen kann es zum toxischen Schocksyndrom kommen, wenn ein Tampon zu lange in der Vagina bleibt. Unbehandelt ist TSS lebensgefährlich. Ausgelöst wird es durch bestimmte Bakterien, die sich in dem vollgesogenen Tampon vermehren und giftige Stoffe produzieren. Diese Stoffe können das eigene Immunsystem so stark aktivieren, dass es zu hohem Fieber, Kopfschmerzen und einem Kreislaufschock oder sogar Organversagen kommen kann.

Es gibt die Theorie, dass das Risiko für TSS niedriger ist, wenn anstelle von Tampons eine Menstruationstasse verwendet wird: Denn das in der Tasse gesammelte Blut steht nicht in direktem Kontakt mit der Schleimhaut der Vagina, die besonders gut Stoffe aufnimmt. Doch es gibt nur zwei Studien, die diesen Vergleich getestet haben: mit gegensätzlichen Ergebnissen.

Hinzu kommt: Die Wissenschaftler fanden zwar nur fünf Fälle, in denen die Nutzerin einer Menstruationstasse am toxischen Schocksyndrom erkrankte. Das bewerten sie als selten, aber: Derzeit gibt es keine Zahlen darüber, wie viele Frauen weltweit Menstruationstassen verwenden. Daher kann weder eine genaue Angabe über das TSS-Risiko gemacht werden – noch darüber, ob nun Tampons oder Tassen ein geringeres Risiko für TSS mit sich bringen.

2. Einfluss auf die Spirale

In ihrer Übersichtsarbeit stellten die Wissenschaftler fest: Tassen sitzen ähnlich gut wie Tampons. Manche Frauen, die eine Spirale tragen, fürchten, dass durch den leichten Unterdruck, den eine Menstruationstasse erzeugt, die Spirale verrutschen oder sogar herausgezogen werden könnte. Eine Studie, die vergleicht, wie groß dieses Risiko für Nutzerinnen von Tampons oder Menstruationstassen ist, zeigt: Hier gibt es keinen Unterschied zwischen Tampon und Tasse.

3. Schadstoffe

Über die Schleimhaut der Vagina werden besonders leicht Stoffe ins Blut aufgenommen. Umso erschreckender, dass 2007 die Zeitschrift Ökotest feststellte: Mehrere der untersuchten Tampons enthielten möglicherweise krebserregende Stoffe. Ein weiterer Test ergab 2018 deutlich bessere Ergebnisse: Nur in einem Tampon und in einer Menstruationstasse fanden die Prüfer Schadstoffe.

Man kann also derzeit davon ausgehen, dass Tampons und Menstruationstassen in der Regel keine Schadstoffe enthalten – jedenfalls nicht oberhalb der Grenzwerte, die für Lebensmittel gelten. In einem Fachartikel von 2014 wird kritisiert, dass diese Grenzwerte für Tampons und Menstruationstassen niedriger liegen sollten – eben weil sie stundenlang sehr dicht an der Vagina-Schleimhaut liegen.

Die Autorin des Artikels kritisiert: Zwar zeigten Studien an Labormodellen kein Problem mit den aktuellen Grenzwerten – doch es gebe keine Studien, bei denen direkt an Frauen überprüft wird, ob sich über Tampon und Co Schadstoffe im Körper ansammeln. Außerdem werde bisher zu wenig bedacht, dass auch über die Plastikverpackung von Tampons oder über Tampon-Applikatoren aus Plastik störende Stoffe in den Körper der Frau gelangen könnten.