Leben lassen oder abtreiben? Fragen und Antworten zur Pränataldiagnostik

Welche Krankheiten können Ärzte während der Schwangerschaft feststellen?

Ärzte und Ärztinnen können Herzfehler entdecken oder Neuralrohrdefekte, zu denen Fehlbildungen am Gehirn, am Rückenmark und an der Wirbelsäule gehören. Sie spüren auch andere Organstörungen oder Abweichungen in den Chromosomen auf.

Chromosomen sind kleine Fäden, die in den Kernen unserer Zellen sitzen und unsere Erbinformationen tragen. Es reicht schon, dass ein Chromosom zu viel da ist. Dann liegt eine Trisomie vor.

Diese trägt die Nummer des Chromosoms, das zu viel da ist. Es ist dann dreifach vorhanden, statt natürlicherweise doppelt. Die Trisomien 18 oder 13 bewirken, dass sich die Kinder so stark falsch entwickeln, dass sie oft noch in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt sterben.

Eine harmlosere, aber wohl die bekannteste Form ist die Trisomie 21, die zum Down-Syndrom führt: Die Kinder entwickeln sich oft geistig und körperlich nicht so schnell. Die Erkrankung kann stärker oder schwächer ausgeprägt sind, der Schweregrad lässt sich aber in der Schwangerschaft nicht feststellen.

Krankheiten und Fehlbildungen, die in pränatalen Tests entdeckt werden können, sind selten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt die Häufigkeiten auf ihrer Seite familienplanung.de so an: