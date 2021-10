Zwischen Profit und Patientenwohl

Wie sind Krankenhäuser in Deutschland finanziert?

Seit 1972 gilt in Deutschland das Prinzip der dualen Finanzierung: Diesind für Investitionsmittel zuständig und entscheiden zum Beispiel, wo ein Krankenhaus gebaut oder geschlossen wird. Jedes Land stellt einen eigenen Investitionsplan auf und vergibt Gelder an die Kliniken.

Die Betriebskosten der Krankenhäuser, also alle Ausgaben für die Behandlung von Patienten, werden von den Krankenkassen finanziert. Das sind bis zu 90 Prozent des Klinikbudgets. Wie viel dabei für welche Behandlung abgerechnet werden kann, ist durch sogenannte Fallpauschalen festgelegt.

Wie funktionieren Fallpauschalen?

Die Krankenkassen erstatten den Kliniken ihre Behandlungskosten seit 2004 nach dem DRG-System (Diagnosis Related Groups). Grundlage ist ein Katalog mit über 1.200 Fallpauschalen, die vorgeben, wie viel für welche Leistung abgerechnet werden kann. Jeder Behandlung wird dazu ein Faktor zugewiesen, der auf Kriterien wie medizinischem Aufwand, Material- und Personalkosten oder Liegezeit der Patienten basiert. Dieser Faktor wird am Ende mit dem sogenannten Landesbasis-Fallwert multipliziert – einem von Krankenhausgesellschaften und Krankenkassen jährlich ausgehandelten Basispreis.

Krankenhäuser bekommen also je nach Leistung unterschiedlich viel Geld von den Krankenkassen. Für eine Blinddarmentfernung gibt es circa 2350 Euro, eine Lebertransplantation bringt etwa 32.000 Euro.

Warum wurden Fallpauschalen eingeführt?

Eingeführt wurde das DRG-System, um die wirtschaftlichen Schwachstellen der zuvor gültigen Abrechnung nach Tagessätzen auszubessern. Bis 2004 erhielten die Krankenhäuser von den Kassen tagesgleiche Pflegesätze pro Patientin oder Patient. Je länger die Liegezeit, desto höher war demnach die Erstattungssumme. Dieses Finanzierungssystem geriet in die Kritik, da es den Kliniken keinen Anreiz bot, ihre Effizienz zu steigern.

Im Gegenteil, so der Vorwurf: Patienten blieben länger im Krankenhaus als nötig, um mehr Geld einzubringen. Tatsächlich hat sich die durchschnittliche Verweildauer in allgemeinen Krankenhäusern mit der Umstellung der Finanzierung deutlich verringert: von 9,2 Tagen im Jahr 2000 auf 6,6 Tage in 2019.

Kritik am DRG-System

Schon seit der Einführung ist das Fallpauschalen-System umstritten. Kritiker bemängeln, dass die Ökonomisierung der Krankenhäuser dazu führt, dass diese möglichst viele Fälle abrechnen möchten, vor allem die lukrativen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat beispielsweise gezeigt, dass mit einer höheren Vergütung von Knieoperationen diese entsprechend zunahmen.

Die Folge: Eine Überversorgung mit zum Teil unnötigen Behandlungen auf der einen und eine Unterversorgung auf der anderen Seite, vor allem bei der Pflege. Denn für jede Pauschale ist eine maximale Aufenthaltsdauer vorgesehen – mit jedem zusätzlichen Tag rentiert sich der Fall weniger. Außerdem sind Krankheitsbilder oft so komplex, dass sie sich kaum durch die 1.200 Positionen adäquat abrechnen lassen. Finanzielle Verluste sind hier unvermeidlich.

Krankenhäuser stehen unter dem Druck, bei der Behandlung nicht mehr Kosten zu verursachen, als durch die Fallpauschalen erstattet werden. Oft muss darum an anderen Stellen gespart werden: Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass allein zwischen 2002 und 2006, also rund um die Einführung der Fallpauschalen, circa 33.000 Vollzeitstellen in der Pflege an deutschen Akutkrankenhäusern wegfielen. Aktuell fehlen rund 100.000 Vollzeitstellen. Darüber hinaus feuerte das DRG-System die Privatisierungswelle der Kliniken weiter an.