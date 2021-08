Darum dürfen wir die Pflege nach Corona nicht vergessen

Darum geht's

Pflegekräfte sind überlastet – bereits vor Corona

Zwei Pflegerinnen stehen mit Kittel, doppelter Maske und Schutzvisier ausgestattet am Intensivbett eines Covid-Patienten. Sie hieven ihn von Rücken- in Bauchlage und prüfen noch schnell sein Beatmungsgerät, bevor sie zum nächsten Patienten eilen. Im Hintergrund piepen und dröhnen die Maschinen im Sekundentakt. Diese Szene stammt aus der RBB-Doku „Charité Intensiv“, die die Belastung der Intensivpflegenden während der zweiten Corona-Welle im Dezember 2020 zeigt. „Das, was wir hier jeden Tag erleben, ist so krass, dass es vielen Kollegen schwerfällt, es zu verarbeiten“, sagt eine der Pflegerinnen in die Kamera.

Nicht nur Intensivpflegende, sondern auch andere Pflegende in Krankenhäusern und in der Altenpflege waren durch die Coronapandemie stark betroffen. Sie mussten mehr Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen einhalten, für Kollegen und Kolleginnen in Quarantäne einspringen, hatten Angst, sich selbst und ihre Patienten und Patientinnen anzustecken. In Pflegeheimen fehlte die helfende Hand von Angehörigen, die während der Lockdowns nur eingeschränkt zu Besuch kommen durften.

Während der ersten und zweiten, insbesondere während der dritten Welle im Frühjahr 2021 haben Pflegekräfte in Deutschland viel Aufmerksamkeit bekommen und wurden als Heldinnen und Helden der Pandemie gefeiert. Spätestens mit der Sonderausgabe „Pflege ist #nichtselbstverständlich“ von Yoko und Klaas, in der die Fernsehmoderatoren eine komplette Schicht einer Krankenpflegerin begleiten, wurde vielen die Belastung klar. Tausende kommentierten in den sozialen Medien und forderten bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte in Deutschland.

Doch die Belastung der Pflegenden während der Coronapandemie ist nur die Spitze des Eisbergs. Es handelt sich um ein deutlich größeres, strukturelles Problem, das bereits seit vielen Jahren besteht: der Pflegenotstand in Deutschland. „Wir haben bereits seit langer Zeit Engpässe – sowohl in den Krankenhäusern als auch in der Altenpflege“, sagt Susanne Seyda, die auf dem Gebiet Fachkräftesicherung und Alternde Gesellschaften am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln forscht.

Konkret bedeutet das: Es fehlen zum einen Stellen in den Pflegeeinrichtungen und zum anderen können vorhandene freie Stellen nicht besetzt werden. „Der Arbeitsmarkt ist praktisch leergefegt“, so Seyda. Sie zitiert dazu eine Statistik des IW Köln: „In der Gesundheits- und Krankenpflege stehen für 100 offenen Stellen nur 24 arbeitslose Pflegende zur Verfügung, im Bereich der Altenpflege sind es sogar nur 15 Arbeitslose auf 100 Stellen .“

Mehr Pflegebedürftige, weniger Personal

Zwei Entwicklungen haben zu diesem Engpass geführt. Zum einen gibt es durch den demografischen Wandel und den medizinischen Fortschritt immer mehr Pflegebedürftige in Deutschland (siehe Grafik). Zum anderen ist der Beruf der Pflegekräfte zunehmend unattraktiv geworden. „Viele sind mit den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung unzufrieden“, sagt Heinz Rothgang, Leiter der Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung am Socium Forschungszentrum der Universität Bremen.