Brot – alles, was du wissen musst – Quarks Daily Spezial

Macht Weizen dick und krank?

Weizen ist besser als sein Ruf. Das ist wissenschaftlich belegt. Vergleicht man ihn zum Beispiel mit Dinkel, gibt es kaum Unterschiede bei den Nähr- und Mineralstoffen. Auch beim Gluten kommt Weizen nicht unbedingt schlechter weg als Dinkelmehl. Im Dinkel steckt im Schnitt sogar etwas mehr Gluten. Wer beide nicht gut verträgt, kann es mit Emmer oder Einkorn probieren.

Vollkorn ist gesund

Dass Vollkornbrot so gesund ist, liegt vor allem an den Ballaststoffen. Sie sitzen hauptsächlich in den Randschichten des Korns und sorgen unter anderem dafür, dass der Blutzucker nicht in die Höhe schießt, wenn wir eine Scheibe Brot gegessen haben. Das hat den Vorteil, dass der Hunger nicht so schnell wiederkommt. Ballaststoffe können noch mehr. Sie wirken probiotisch und versorgen die Mikroorganismen im Darm, die unter anderem wertvolle Vitamine produzieren, mit Nährstoffen.