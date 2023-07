Quarks Daily Spezial Folge 106 – Ciao Monogamie - Machen offene Beziehungen glücklicher?

Können offene Beziehungen Fremdgehen vermeiden?

Für Menschen, die dieses Bedürfnis intrinsisch verspüren, kann es sehr schwierig sein, eine monogame Beziehung zu führen – und treu zu bleiben. Möglicherweise ist das auch ein Grund, weshalb so viele Menschen fremdgehen. In einem solchen Fall kann eine Öffnung der Beziehung eine Möglichkeit sein, das Bedürfnis auszuleben, ohne Schluss zu machen oder den anderen zu hintergehen.

Und so kann man eben auch rausfinden: Ist das ne Phase? Bin ich gerade einfach experimentierfreudig? Oder habe ich da wirklich einen Wunsch, der in mir steckt und den ich auf Dauer nicht ignorieren kann?

Übrigens: In der Forschung konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass Menschen in einvernehmlichen, nicht monogamen Beziehungen weniger glücklich sind als Menschen in monogamen Beziehungen.

Für wen sind offene Beziehungen geeignet?

Darauf hat die Wissenschaft keine eindeutige Antwort. Beziehungen sind so individuell wie wir Menschen selbst. Das heißt, dass man eben alles für sich ausprobieren muss. Bei manchen Paaren klappt's, bei anderen nicht.

Grundsätzlich weiß man, dass Stabilität, Offenheit und Vertrauen wichtige Bausteine sind, damit eine Öffnung der Beziehung funktioniert. Expertinnen und Experten empfehlen außerdem klare Regeln und intensive Kommunikation.

Führen offene Beziehungen zu mehr Eifersucht?

Eifersucht ist bei offenen Beziehungen definitiv ein Thema. Jedoch konnte bisher in Studien nicht gezeigt werden, dass Menschen in offenen Beziehungen mehr Eifersucht empfinden als Menschen in monogamen Beziehungen. Das ist bisher noch nicht gut genug erforscht.

Es gibt Hinweise, dass es auch hier sehr individuell ist, ob eine Öffnung der Beziehung Eifersuchtsgedanken verstärkt oder nicht.

DIE MACHER:INNEN

Autorin: Vanessa Reske

Host: Marlis Schaum

Redaktion: Max Ostendorf