Höhere Ticketsteuer: Darum bringt sie wenig für die Umwelt

Vor allem Familien, so heißt es, müssten nur mehr für ihren Sommerurlaub zahlen. Allerdings trifft die Ticketsteuer eher Vielflieger. Eine weitere konkrete Befürchtung ist, dass Verbraucher:innen in benachbarte Länder ausweichen, um die Ticketsteuer zu umgehen. Eine andere, dass die Ticketsteuer regionalen Flughäfen schaden könnte.

Befürchtung: Passagiere weichen auf andere Airports aus

Laut Forschenden werden "Ausweicheffekte eher gering ausfallen". Denn eine längere Anreise zum Gate lohnt sich nur für lange Flüge. Deutsche Reisende sind aber vor allem auf der Kurzstrecke unterwegs: 80 Prozent flogen 2023 innerhalb Europas, etwa zwölf Prozent innerhalb Deutschlands. Auch nach Einführung der Ticketsteuer 2011 hätte man keine Ausweichbewegungen beobachten können, resümieren die Politikberater des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS).

Das passiert übrigens, wenn wir alle innerdeutschen Flüge abschaffen.

Zumal auch in anderen EU -Staaten, darunter auch die Nachbarländer Frankreich, Niederlande und Österreich, Ticketsteuern erhoben werden. Dennoch raten auch Forschende, dass innerhalb der EU eine abgestimmte Regelung für Ticketsteuern gefunden werden sollte. So kann sichergestellt werden, dass in der EU die gleichen Wettbewerbsbedingungen herrschen.

Befürchtung: Die Ticketsteuer schadet regionalen Airports

Gegner der Ticketsteuer befürchten, dass insbesondere Billigflieger von einer Erhöhung betroffen sind, da ihre Kunden sensibler auf Preiserhöhungen reagieren. Und Billigflieger starten häufig von regionalen Flughäfen – dementsprechend müsste die Steuererhöhung auch ihnen schaden.

Tatsächlich haben sich viele regionale Flughäfen nach Einführung der Ticketsteuer 2011 schlechter entwickelt. Allerdings zeigt ein Gutachten von Forschenden der TU Chemnitz, dass ihr schleppendes Wachstum schon vor der Ticketsteuer einsetzte.

Das Problem ist ein anderes: In der Branche wurden Überkapazitäten aufgebaut. Der Preiskampf ist hart, weil das Angebot an Flügen groß ist. DAs FÖS kritisiert, dass die meisten regionalen Airports in einem freien Wettbewerb nicht existieren könnten. Sie werden durch "ökonomisch und klimapolitisch unverantwortliche" Subventionen über Wasser gehalten. Würden diese Überkapazitäten abgebaut, könnte auch die Profitabilität in der Branche wieder steigen.