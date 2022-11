Quarks Daily Spezial Folge 71 – Self-Care – nur hip oder auch wissenschaftlich belastbar?

Deutschlands erstes Institut für Resilienzforschung

In Mainz gibt es seit 2020 das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, kurz LIR. Hervorgegangen ist es aus dem Deutschen Resilienz-Zentrum der Johannes Gutenberg Universität. Dort forscht man nicht nur an den Wirkungsmechanismen von Achtsamkeit, Selbst-Empathie und Selbstfürsorge sondern auch an Methoden, die wir alle in unserem Alltag anwenden können, um unsere mentale Gesundheit zu stärken. Denn so wie eine ausgewogene Ernährung und Sport gut für unseren Körper sind, kann Self-Care gut für unseren Geist sein. Bloß gibt es nicht die eine Methode, die zu jedem und jeder passt.

Heißes Bad und Yoga oder doch eher Party und laute Musik?

Es ist etwas dran am Phänomen Self-Care, sagen die Expert*innen am LIR. Bloß muss es sich dabei nicht zwangsläufig um das heiße Bad oder eine Stunde Yoga handeln. Stattdessen sollten wir tun, was auch immer uns gut tut. Das kann eine Wanderung durch den Wald sein, aber genauso gut eine Party mit Freunden, wenn das eher unsere Batterien auflädt.

Viel wichtiger ist: Wir müssen für uns selbst herausfinden, was uns gut tut und was nicht. Deswegen spielen Achtsamkeit und Meditationsmethoden eine wichtige Rolle im Ansatz des LIR. Selbstfürsorge bedeutet auch zu lernen, Innezuhalten, in sich hinein zu hören und die eigene Gemütslage kennenzulernen. Und im Zweifelsfall auch Nein zu sagen, wenn uns etwas zu viel wird oder wir Zeit für uns brauchen. Nicht nur gegenüber Freunden und Familie, sondern auch gegenüber Kollegen oder der Chefin.

Self-Care bedeutet auch Konflikte auszutragen

Es ist etwas dran am Self-Care-Ansatz. Und reine Lifestyle-Tipps zum Thema greifen zu kurz. Dort geht es in der Regel nämlich nur um das Rundum-Wohlfühlprogramm in den eigenen vier Wänden. Allerdings sollte Selbstfürsorge nicht bedeuten, dass nur noch jeder und jede Einzelne als Individuum für das eigene Wohlbefinden verantwortlich ist. Auch Arbeitgeber und die Gesellschaft als ganzes sollten den Self-Care-Ansatz mittragen, fordern die Expert*innen in Mainz. Dann könne Self-Care nämlich mehr sein als nur Schaum im Lifestyle-Bad, sondern ein umfassender Ansatz für ein besseres Zusammenleben.

