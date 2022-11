Quarks Daily Spezial Folge 70 – Klimagerechtigkeit – So wird Klimaschutz sozialer und effektiver

Was ist Klimagerechtigkeit?

„CLIMATE JUSTICE NOW!“ – das liest man auf Transparenten von Klimaaktivist:innen, aber auch die Wissenschaft beschäftigt sich immer mehr mit der Frage, wie Klimagerechtigkeit erreicht werden kann. Nur – was heißt das eigentlich? Im Kern geht es darum, dass diejenigen am meisten unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden, die am wenigsten dazu beigetragen haben, während die größten Verursacher über Ressourcen verfügen, den Folgen zu entfliehen, sich daran anzupassen oder davor zu schützen. Das gilt sowohl für unterschiedliche Länder als auch innerhalb der Bevölkerung Deutschlands. Es werden Lösungsansätze diskutiert, die nicht nur für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen könnten, sondern viel effektiver das Klima schützen und damit auch große wirtschaftliche Schäden durch die Klimakatastrophe abwenden könnten.

Arme Länder trifft es besonders hart

In der Klimakrise steigt die Wahrscheinlichkeit für Extremwettereignisse. Mit jedem Grad Erwärmung nimmt die Luft mehr Wasser auf, es kommt zu Überflutungen, gleichzeitig nehmen Dürren zu. Diese Folgen treffen nicht alle Länder gleichermaßen. Menschen in ärmeren Ländern, vor allem im globalen Süden, haben weniger Ressourcen, um sich im Katastrophenfall zu schützen und sind oft besonders stark auf eine intakte Natur angewiesen, etwa weil sie von Ackerbau und Viehzucht leben.

Schuldenerlass fürs Klima?

Dass die Industrie in diesen Ländern noch nicht so entwickelt ist wie im globalen Norden, ist vor allem die Folge von Kolonialisierung und jahrhundertelanger Ausbeutung. Ein Schuldenerlass für den Klimaschutz ist daher eine Forderung für mehr Klimagerechtigkeit. In der Theorie bestünde dadurch die Möglichkeit, dass die verschuldeten Länder des globalen Südens mehr Geld in Klimaanpassung investieren könnten. Eine Forderung, die von Aktivist:innen immer wieder vorgetragen wird, aber auch bei verschiedenen Wirtschaftswissenschaftler:innen als eines von verschiedenen notwendigen Werkzeugen für mehr Klimagerechtigkeit und nachhaltigen Klimaschutz gilt.

Umweltkatastrophen treffen Frauen härter