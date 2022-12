Quarks Daily Spezial Folge 74 – Digital Detox – Pause von Social Media & Co.?

Wir verbringen viel Zeit im Netz

Videos schauen, Artikel lesen, liken, posten und teilen gehört bei zwei Dritteln der Jüngeren zum Alltag. Menschen zwischen 14 und 29 Jahren nutzen in Deutschland täglich 4,5 Stunden das Internet. Die Nutzungsdauer sinkt zwar mit dem Lebensalter, aber Menschen zwischen 30 und 49 surfen täglich immerhin 3 Stunden im Netz. Versuche zeigen, dass der Verzicht aufs Smartphone oder das gewohnte Netzwerk zu Entzugserscheinungen führen kann. Vielen fällt es schwer, eine bewusste Pause länger als ein paar Stunden durchzuhalten.

Wer zu viel Zeit im Netz verbringt, lebt ungesund

Schon im Alltag kann die Social-Media Nutzung ein Problem für unsere Gesundheit werden. Ein Versuch in Texas hat gezeigt, dass Studierende, die eine Woche lang auf Facebook verzichten, in dieser Zeit öfter Sport getrieben haben und sich gesünder ernährt haben. Sie verbrachten mehr Zeit mit Lernen, Entspannen und mit ihren Freunden.

Forschende auf der ganzen Welt untersuchen, ob Social Media-Nutzung krank machen kann. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass ein Prozent der Gesamtbevölkerung die Kriterien einer Onlinesucht erfüllt. Studien zeigen Zusammenhänge zu depressiven Gefühlen, aber auch zu Magersucht bei Menschen, die Soziale Medien nutzen. Doch so weit kommt es nur bei Wenigen. In solchen Fällen brauchen Betroffene ärztliche Hilfe.

Auf Instagram sehen viele Jugendliche Bilder, die perfekt wirken. Aussehen und auch Ernährung sind ein Thema, dem sie auf Instagram immer wieder begegnen. Studien untersuchen, ob die Nutzung des Netzwerks oder anderer Plattformen bestehende Essstörungen wie Magersucht verstärken kann.

Auch Nutzende von Facebook können depressive Symptome entwickeln. Seitdem die frühere Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen interne Papiere des Konzerns veröffentlicht hat, aus denen aus ihrer Sicht hervorgeht, dass die Nutzung von Instagram Teenagern schadet, wird intensiv über die Wirkung des Netzwerkes diskutiert. Allerdings zeigt sich in Studien auch, dass viele junge Menschen das Netzwerk nutzen, ohne davon krank zu werden. Es kommt auf die persönliche Situation an, in der sich die Nutzenden befinden und wie sie mit den Netzwerken und den konsumierten Inhalten umgehen.

Belohnungen steuern unser Verhalten

Die Netzwerke enthalten verschiedene Elemente, die uns dazu motivieren, immer weiter online zu sein. Dazu gehört die Möglichkeit, uns mit anderen auszutauschen. Wir können uns über die Netzwerke aber auch messen und vergleichen, weil die Menge der Likes, Kommentare und der Freunde und Follower angezeigt wird. Auch die Sammelleidenschaft wird durch die Netzwerke bedient. Wir können unendlich weiterscrollen.. Es fällt uns schwer, App zu verlassen, weil immer wieder neue Videos starten oder neue Bilder zu sehen sind.

Wenn wir selbst Inhalte veröffentlichen kommt bei TikTok und Co ein weiteres Element hinzu. Dann handeln wir nach den Regeln des Belohnungslernens. Je mehr Zustimmung wir virtuell bekommen, desto schneller posten wir wieder. Das führt dazu, dass wir mehr Zeit auf den Plattformen verbringen.

Auf MRT Aufnahmen ist zu sehen, wie die Hirnregion, die für Belohnungen zuständig ist, aktiviert wird, wenn wir soziale Netzwerke nutzen. Besonders aktiv ist sie, wenn unsere Beiträge geliked werden. Wer nicht selbst postet, kann diese positiven Gefühle durch die Belohnung nicht erleben. Das Forschungsteam hält die populäre Darstellung von Social Media- als so genannte Skinner Box für den modernen Menschen für glaubwürdig. Eine Skinner-Box nutzen Verhaltensforscher, um zu zeigen, dass Ratten oder andere Tiere durch Belohnung lernen. Drückt das Tier einen Hebel in der Box, erhält es Futter. Das erwünschte Verhalten wird durch das Belohnungslernen immer wieder ausgelöst. Die Ratte drückt also immer wieder auf den Hebel. Menschen posten immer mehr, desto mehr Likes sie für ihre Postings bekommen.