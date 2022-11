Quarks Daily Spezial Folge 72 – Können wir alle Menschen gut ernähren?

Smarter Anbau

Ein Weg, um Ökologie und gute Ernten zu verbinden: Intelligente Technik nutzen. Schon heute sind viele Traktoren oder Erntemaschinen mit digitaler Technologie ausgestattet. Die hilft zum Bespiel genau zu messen, wo Pflanzen gut wachsen. Forschungsprojekte wie PhenoRob an der Universität Bonn versuchen, das noch auszubauen. Drohnen und Robotern sollen helfen, nachhaltiger zu wirtschaften. Mit Kameras können die Roboter zum Beispiel erkennen, wo genau Schädlinge oder Unkräuter wachsen. So müssen auch nur diese Stellen mit Spritzmitteln oder anderen Methoden behandelt werden, satt ein ganzes Feld.

Mehr Vielfalt, mehr Ernte

Eine Vielfalt verschiedener Pflanzenarten anzubauen hat ebenfalls viele Vorteile: für die Natur und auch für die Ernten. Schädlinge können sich zum Beispiel weniger gut ausbreiten als in Monokulturen. Damit geht die Ernte nicht so leicht verloren. Studien zeigen zudem, dass die Ernten sogar steigen können, wenn verschiedene Pflanzen gemeinsam auf einem Feld angebaut werden. So können auch Biobetriebe ihre Ernte steigern.

Ein gesunder und ökologischer Speiseplan

Wer bei der eigenen Ernährung darauf achten will, dass sie gesund und nachhaltig ist, kann sich an der „Planetary Health Diet“ orientieren. Forschende haben einen Speiseplan zusammengestellt, der beides verbinden soll. Wichtigste Zutaten: Gemüse, Obst und Getreide. Proteine kommen nach diesem Plan hauptsächlich aus Hülsenfrüchten. Fleisch ist auch möglich, aber nur in kleinen Mengen.

Die Macher:innen

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.

Alexandra Hostert ist Journalistin und Biologin. Sie erzählt am liebsten Geschichten zu Natur- und Umweltthemen – egal ob als Podcast, im Radio, als Film oder Text.