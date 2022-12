Quarks Daily Spezial Folge 77 – Onlineshopping – Geht das auch nachhaltig?

Onlineshopping hat Verbesserungspotential

Deutschland hat die höchste Retourenquote im Europavergleich, das zeigt eine Analyse der Universität Bamberg. Es ist auffällig, dass hierzulande im Vergleich zu anderen Ländern sehr liberale Rücksenderegelungen gelten. Die Forschenden vermuten, dass strengere Regeln die Retourenquote senken könnten. Zum Beispiel wenn Retouren kostenpflichtig werden, Rückgabefristen verkürzt werden und ein Mindestbetrag bei der Bestellung eingeführt wird.

Auch bei Verpackungen gibt es Verbesserungspotential. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass in Deutschland pro Jahr bis zu 45 Prozent Verpackungsmüll eingespart werden könnte. Etwa, indem Produkte in der Originalverpackung versendet und Mehrwegverpackungen von den Kundinnen und Kunden leer zurückgeschickt werden können.

5 Tipps, um Onlineshopping klimaschonender zu gestalten

1. Kaufe nur, was du oder der Beschenkte wirklich braucht.

2. Lege Wert auf Qualität und Herstellung (zum Beispiel Langlebigkeit, Regionalität, Klimabilanz)

3. Überlege vorher genau, ob dir zum Beispiel die Farbe gefällt. So vermeidest du Retouren.

4. Lasse das Päckchen an eine Packstation liefern und hole es dort zu Fuß oder mit dem Fahrrad ab. So entstehen am wenigsten Emissionen auf dem letzten Abschnitt des Transportwegs.

5. Hebe die Verpackung auf, um sie noch einmal zu verwenden.

Und damit die kleinen Geschäfte nicht allzu sehr leiden: Check doch mal, ob auch der Laden aus deinem Viertel online verkauft, bevor du bei den großen Onlinehändlern bestellst.

DIE MACHER:INNEN

Vanessa Reske ist Wissenschaftsjournalistin für verschiedene Quarks-Formate. Sie beschäftigt sich intensiv mit Themen rund um Ökologie, Klima und Gesundheit.

Marlis Schaum tobt sich journalistisch als Host in Quarks Daily und im Radio aus und findet in jedem Fetzen Wissenschaft spannende Geschichten.