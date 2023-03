Quarks Daily Spezial Folge 87 - Psychotherapie wirkt - Aber wie gut und warum?

Psychotherapie wirkt wenn die Bedingungen stimmen

Die Erfolgsquote einer Psychotherapie liegt zwischen 40 bis 70 Prozent. Dass die Spanne so groß ist, liegt an den unterschiedlichen Verfahren und Erkrankungen. Am besten erforscht ist die kognitive Verhaltenstherapie, die sich besonders bei Angststörungen bewährt hat.

Doch es gibt auch Diagnosen, die insgesamt keine guten Erfolgsquoten haben: Bei Bipolaren Störungen sind die Aussichten bei keiner Therapieform wirklich gut. Besser funktioniert es, wenn man die Therapie mit Medikamenten kombiniert.

Grundsätzlich gilt für alle Therapieformen: Je motivierter die Betroffenen sind und je besser sie sich auf die Behandlung einlassen können, desto größer die Chancen, dass die Therapie hilft.

Risiken und Nebenwirkungen

Auch Psychotherapien können haben Nebenwirkungen haben, allerdings sind die nicht gut erforscht. Wenn Verdrängtes durch die Therapiegespräche an die Oberfläche kommt, kann das schmerzhaft sein. Oft geht es den Patientinnen und Patienten deshalb erstmal schlechter als vorher. Eine Therapie kann außerdem der Auslöser für weitreichende Entscheidungen, wie Trennungen oder Jobwechsel sein. Auch das fühlt sich nicht immer gut an. Zumindest im ersten Moment.

Maßgeschneiderte Methoden

Um die Psychotherapie besser zu machen, soll unter anderem KI helfen. Wenn eine Patientin oder ein Patient kaum Fortschritte macht, meldet das Programm das dem Therapeuten oder der Therapeutin und macht Verbesserungsvorschläge. Neue Erkenntnisse gibt es auch bei der Behandlung von Depressionen. Forschungen zeigen, dass es hilfreich sein kann, wenn verschiedene Verfahren miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel ein psychodynamisches Verfahren mit einer Verhaltenstherapie.

DIE MACHER:INNEN

Christiane Tovar ist Wissenschaftsjournalistin. Sie liebt Podcasts und Radio für Quarks und berichtet besonders gern über Medizin, Ernährung, Nachhaltigkeit und Psychologie.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.