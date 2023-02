Quarks Daily Spezial Folge 84 – Holz – So nachhaltig wie sein guter Ruf?

Kreislaufnutzung soll Holz mehrere Leben schenken

Um Holz nachhaltig zu nutzen, gibt es die sogenannte Kaskadennutzung. Je länger und häufiger ein Stück Holz genutzt wird, desto besser. Beim Häuserbau ist das zum Beispiel möglich: Im Optimalfall wandern Dachbalken nach dem Abriss eines Hauses nicht in die Verbrennungsanlage, sondern finden einen Platz in einem neuen Haus. So fungiert der Dachbalken weiterhin als Kohlenstoffspeicher.

Wie gehen wir mit unserem Holz in Zukunft um?

Für die Politik ist Holz mittlerweile ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Klimakrise. Holz soll daher laut der „Charta für Holz 2.0“ vom Bundesministerium für Landwirtschaft noch stärker beim Bau und der Sanierung von Häusern zum Einsatz kommen und so langfristig CO2 binden.

Das Umweltbundesamt kritisiert aber, dass sich kaum mehr Holz aus deutschem Wald holen lasse, ohne den Wald als CO2-Speicher zu verlieren. Laut einer WWF-Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel ist der weltweite Holzverbrauch außerdem bereits jetzt so hoch, dass er mit einer nachhaltigen Nutzung von Holz nicht mehr zu bedienen sei. Andere Forschende kritisieren an dieser Studie aber, dass sie bei der Berechnung des Holzverbrauches recycelte Holzmaterialien außen vorlässt.

Recyceltes Klopapier hilft dem Wald

Wer selbst Holz sparen und nachhaltig nutzen möchte, sollte beim nächsten Einkauf zum recycelten Klopapier und Druckerpapier greifen. Unter den Siegeln empfiehlt sich vor allem das des Blauen Engels. Das nimmt nicht nur Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in den Blick, sondern auch die menschliche Gesundheit.

Die Macher*innen

Anna Katharina Küsters arbeitet als freiberufliche Journalistin und führt besonders gerne ausgiebige Interviews mit Wissenschaftler*innen über aktuelle Forschungsergebnisse zu den Themen Umwelt und Gesellschaft.